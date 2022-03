Ipoteza generalului american care a condus forțele SUA în Europa: Rusia se va sufoca în Ucraina "în aproximativ 10 zile"

Generalul american Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA în Europa, este de părere că Rusia se va sufoca în Ucraina în scurt timp, dacă Vestul se implică puternic în susținerea țării invadate la ordinul lui Putin.

Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA în Europa, a publicat o teorie potrivit căreia Rusia va pierde războiul automat dacă nu obține avantaje strategice substanțiale până la un anumit punct.

Hodges a declarat într-o intervenție pentru postul TV MSNBC că Rusiei îi lipsesc trei lucruri pentru a continua războiul de uzură în Ucraina: “Le lipsesc cele trei lucruri: nu au timp, nu au trupe și cred că nu au nici suficientă muniție. În aproximativ 10 zile, după calculele mele, Rusia se va sufoca, ceea ce înseamnă că nu vor putea să continue atacurile”

Generalul american atrage atenția că, pentru un asemenea deznodământ, forțele vestice trebuie nu doar să continue, ci să accelereze livrarea către Ucraina de echipament militar de care are nevoie pentru a se apăra împotriva bombardamentelor lansate de Rusia.

Ben Hodges a servit într-o varietate de posturi de stat major, inclusiv instructor de tactică, arată cepa.org. Ultima sa misiune militară a fost ca general comandant al Armatei SUA în Europa (Wiesbaden, Germania) din 2014 până în 2017.

