Patru țări NATO oferă Ucrainei un ajutor de 1,4 miliarde de euro, după turneul în Europa al președintelui Zelenski VIDEO

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anunţat, recent, la Berlin, în ultima etapă a unui turneu al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Europa, un ajutor în valoare de 1,4 miliarde de euro, până la sfârşitul anului 2024.

Ajutorul va veni din partea Germaniei, Belgiei, Danemarcei şi Norvegiei, relatează Euronews.

Președintele Zelenski s-a întâlnit cu cancelarul Scholz după ce guvernul Germaniei a anunţat că va reduce la jumătate, începând din 2025, ajutorul destinat Ucrainei. În prezent însă, dintre țările europene, Germania este cel mai mare susţinător al Ucrainei.

”Până la sfârşitul anului, cu susţinerea partenerilor noştri Belgia, Danemarca şi Norvegia, vom livra o anvelopă de aproximativ 1,4 miliarde de euro constând într-un ajutor militar”, a anunţat Olaf Scholz.

”Anul viitor vom continua să oferim Ucrainei o susţinere militară importantă”, a anunţat cancelarul Germaniei. Olaf Scholz a anunţat că ”patru miliarde de euro au fost alocate deja ajutorului bilateral direct în buget”.

Volodimir Zelenski a efectuat, începând de miercuri, vizite în Croaţia, la Londra, Paris, Roma şi Vatican, înainte de Berlin, pentru a-şi prezenta ”planul victoriei”.

El a anunţat la Berlin că vrea ca Războiul din Ucraina să se încheie în 2025. El a refuzat însă să vorbească despre un armistiţiu cu Rusia.

