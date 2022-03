Prima imagine cu soldați din Legiunea Internațională care luptă în Ucraina

Pe rețelele sociale a fost publicată o primă imagine cu soldați care s-au înrolat să lupte în Legiunea Internațională ca să ofere sprijin Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

Aproximativ 20.000 de oameni din 52 de țări s-au oferit să lupte în Ucraina în războiul împotriva Rusiei. Ei s-au înrolat ca voluntari într-o structură numită Legiunea Internațională.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a declarat că ”întreaga lume de astăzi este de partea Ucrainei nu numai în cuvinte, ci și în fapte”, potrivit dailymail.co.uk.

O primă imagine cu soldați din această Legiune Internațională echipați de luptă a fost publicată luni, 7 martie pe contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Acolo se amintește că voluntarii folosesc puști belgiene de asalt belgiene FN FNC 5,56x45 mm și că Belgia plănuia să doneze cel puțin 3000 de puști de asalt de acest tip.

#Ukraine: The first proof of Belgian FN FNC 5.56x45mm assault rifles to be delivered to Ukraine - these weapons are already being operated by volunteers of the International Legion.

As reported previously, Belgium planned to donate at least 3000 assault rifles of this type. pic.twitter.com/ZEGFfyh41R