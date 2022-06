Imaginea din Ucraina care face înconjurul lumii. O fetiță de 1 an și-a serbat ziua la mormântul tatălui ucis de ruși FOTO

O imagine răvășitoare care circulă pe rețelele de socializare ilustrează perfect atrocitățile comise de Rusia în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Poza sfâșietoare arată întregii lumi o fetiță de un an mâncându-și micul dejun lângă mormântul și fotografia tatălui ucrainean care a murit apărându-și țara.

Vladislav Soldatov e numele eroului ucrainean, militar al Brigăzii 93 Mecanizate Kholodny Yar. Se crede că aproximativ 10.000 de soldați ucraineni au fost uciși până acum.

Mama fetei, Olena, a menționat că durerea ei „nu poate fi exprimată în cuvinte”. „Inima mea este sfâșiată”, a precizat ea online. Fotografia cu micuța de 1 an, îmbrăcată într-o rochiță roz, a fost distribuită în spațiul virtual inclusiv de ministrul ucrainean al Apărării.

