Ucraina pare să fi pierdut bătălia pentru Kursk, iar întreruperea furnizării de informații militare de către Statele Unite a avut un rol esențial în acest deznodământ. Rusia pare să fi coordonat ofensiva sa cu momentul în care forțele ucrainene au pierdut accesul la datele necesare pentru operarea sistemelor HIMARS de artilerie de precizie.

Potrivit surselor citate de presa din Ucraina și Rusia, Armata Ucraineană s-a retras din Sudja, considerat centrul operațional al ofensivei ucrainene în Kursk, lansată în vara anului trecut. Nu este clar dacă sau câți soldați ucraineni au rămas încercuiți de forțele ruse la nord de Sudja.

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene, a declarat că „prioritatea mea a fost și rămâne să apăr viețile soldaților ucraineni. În acest scop, unitățile noastre se vor muta, dacă este cazul, pe aliniamente mai avantajoase. Am dat toate ordinele necesare pentru aceasta”. Declarația sa este interpretată drept o confirmare a retragerii ucrainene din regiunea Kursk. Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat miercuri această abordare, subliniind că „prezervarea vieților soldaților ucraineni este acum prioritate”.

Oprirea sprijinului informațional și impactul asupra HIMARS

Ads

Săptămâna trecută, The Economist a raportat că forțele ucrainene nu au mai putut folosi sistemele HIMARS în Kursk, deoarece acestea depind de datele furnizate de serviciile de informații americane pentru a stabili țintele. Întreruperea acestui sprijin s-a sincronizat cu ofensiva rusă, având un impact major asupra desfășurării bătăliei.

Deși oficialii ucraineni au confirmat ieri că au reluat utilizarea lansatoarelor HIMARS, publicația britanică The Independent notează că bătălia pentru Kursk pare deja pierdută. Jurnaliștii leagă acest eșec direct de lipsa informațiilor critice, decizie atribuită lui Donald Trump.

Vizita lui Putin și bilanțul ofensivei ruse

Miercuri, Vladimir Putin a vizitat o regiune rusă ocupată parțial de forțele ucrainene în august 2024, eveniment ce pare să coincidă cu acest succes militar major. Comandantul Armatei Ruse, Valeri Gherasimov, i-a raportat președintelui rus că 86% din teritoriul inițial ocupat de forțele ucrainene a fost recucerit, iar „trupele rămase se predau”.

Acest bilanț se aliniază cu evaluările realizate de Institute for the Study of War (ISW) și de alți analiști militari. Totuși, încă nu este clar dacă toate unitățile ucrainene au reușit să se retragă înainte de avansul trupelor ruse.

După raportul lui Gherasimov, Vladimir Putin a declarat că prizonierii ucraineni vor fi tratați ca teroriști, o afirmație ce a stârnit reacții critice pe plan internațional.

Ads