Iulia Seniuk, alias Josephine Jackson, este o actriță de filme pentru adulți ucraineană care a adunat peste 200 de milioane de vizualizări pe platformele dedicate.

Ea a devenit ambasadoare pentru Tytanovi Rehab, o inițiativă a unei clinici din Kiev implicată în reabilitarea a peste 30 de militari ucraineni care au suferit amputații.

Seniuk a participat la două ședințe foto cu militarii ucraineni care au suferit amputații în război, menite să atragă atenția asupra lipsei de finanțare pentru proteze, care au devenit esențiale pentru mii de ucraineni răniți de la începutul războiului.

„Actrița porno reabilitează militarii. Wow!”, a declarat Seniuk pentru POLITICO. „Am vrut să atragem atenția asupra problemei reabilitării după accidentări. Pentru că mulți oameni adună fonduri pentru drone, dar uită de proteze. Cred că am reușit să atrag atenția, pentru că mai mulți oameni au început să strângă donații pentru proteze”

„La început nu am știut să vorbesc cu ei. Dar apoi am decis să mă comport normal și să nu concentrez atenție inutilă asupra membrelor pierdute. Am făcut poze și mi-au cerut să fac tiktok-uri cu ei”, a mărturisit actrița după ce a participat la o ședință foto, într-un bazin, alături de militarii cu probleme.

Soldații au fost încântați de această inițiativă, iar actrița spune că încearcă să le descrețească frunțile. „Vin doar să vorbesc cu ei, să le distrag atenția, să le spun anecdote despre profesia mea, care este atât de interesantă pentru ei. Ei strălucesc după vizitele mele, așa cum mi s-a spus”, a declarat ea, conform sursei citate de Digi24.

Numai anul acesta, peste 4,5 miliarde de grivne (111 milioane de euro) au fost alocate pentru susținerea soldaților rămași infirmi.

