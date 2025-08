Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a anunțat că statul intenționează să introducă în mod activ în uzul oficial denumirile ucrainene pentru toponimele străine, scrie pravda.com.ua.

Sybiha a povestit că a primit recent o notă de la o țară străină care se adresa Ucrainei pe o anumită temă.

„Am început să citesc până am ajuns la cuvântul «Kiev». Nu am mai citit. Am dat următoarea instrucțiune: «Returnați acest mesaj fără a-l considera și nu acceptați alte comunicări». Studiați mai întâi ortografia numelor orașelor ucrainene și abia apoi «reînnoiți asigurarea profundului dumneavoastră respect»”, a spus el.

Ministrul a subliniat că numele orașelor ucrainene ar trebui să respecte transliterarea ucraineană: Kyiv, Odesa, Lviv, Harkiv, Cernihiv, Chornobyl.

Sybiha a menționat că Ucraina a făcut progrese semnificative în promovarea ortografiei corecte a toponimelor sale la nivel global, cu mass-media internaționale de top, guverne și organizații care contribuie la acest efort.

El a adăugat că următorul pas major este revenirea la utilizarea numelui tradițional ucrainean pentru orașele străine: Berestia în loc de Brest, Bilhorod în loc de Belgorod, Dobrochyn în loc de Debrețin și așa mai departe.

Sybiha a menționat că acest drept este consacrat în legea privind funcționarea limbii ucrainene ca limbă de stat. Ministerul Afacerilor Externe intenționează să inițieze discuții profesionale, publice și interdepartamentale pentru a sistematiza utilizarea numelui ucrainean pentru toponimele străine.

„Așa cum este cazul corectării utilizării incorecte a numelui orașelor noastre de către străini, în cazul trecerii la nume ucrainene pentru toponimele străine, este vorba în primul rând despre respect. Mai precis, despre respectul nostru de sine ca stat. Ceilalți ne vor respecta doar dacă ne respectăm noi înșine”, a declarat Sybiha.

Ortografia „Kiew”, care provine din numele rusesc, a devenit general acceptată în germană, deși Duden, manualul autorizat de limba germană, a adoptat transliterarea din ucraineană, Kyjiw, în 2019.

În 2018, Ucraina a lansat campania #KyivNotKiev în lumea vorbitoare de limbă engleză, ceea ce a determinat aproape toate instituțiile media importante în limba engleză să adopte ortografia corectă.

În februarie 2024, Ministerul Federal al Afacerilor Externe din Germania a anunțat că va trece de la „Kiew” la „Kyjiw”.

În cazul României, în documentele oficiale bilaterale scrie în română nu ar putea să mai apară numele Cernăuți, Cetatea Albă, Adâncata, Liov, Galiția, Nikolaev sau Kiev, și ar trebui găsite noi variante care să fie pe placul autorităților ucrainene.

