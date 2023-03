Cum arată o bătălie pe frontul din Ucraina. Tancuri și transportoare blindate distruse și zeci de soldați ruși morți în urma unui atac eșuat VIDEO

Luptele crâncene de pe frontul din Ucraina fac din ce în ce mai multe victime în rândul agresorilor ruși. Recent, militarii ucraineni din Batalionul 79 au respins un asalt inamic, distrugând 2 tancuri, 2 transportoare blindate de trupe și câteva zeci de soldați ruși.

”În atac, inamicul a folosit trei tancuri și patru transportoare blindate de trupe. Este demn de remarcat faptul că o astfel de utilizare masivă a tancurilor și a vehiculelor blindate de luptă în această zonă a fost rară în ultima vreme.

Recunoașterea aeropurtată a parașutiștilor a reperat la timp coloana inamică în mișcare, iar artileria brigăzii a început să tragă asupra acesteia. Cu toate acestea, inamicul nu s-a oprit ci a continuat să se deplaseze spre marginea din față a Brigăzii 79. Mai mult, o echipă de debarcare a fost lansată din vehicule blindate de luptă pentru a ataca pozițiile brigăzii și a le captura.

The 79th brigade of Ukraine repels the attack of Russian tanks, IFVs and infantry on the eastern front. The destruction of 2 tanks and 2 IFVs as well as dozens of Russian infantry is claimed. https://t.co/7lM4ktMOEK pic.twitter.com/6EefRb7AnI