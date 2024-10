Soldați ucraineni s-au filmat în timp ce cucereau tranșee ale rușilor. Ce s-a întâmplat cu prizonierii VIDEO

Militari ai Ucrainei au apărut, în imagini postate pe internet, în timp ce ajută doi soldați ruși răniți, care s-au predat în urma unei lupte.

Acțiunea desfășurată de militarii ucraineni împotriva rușilor s-ar fi defășurat în zona de demarcație dintre regiunile Harkov și Lugansk, precizează o postare pe rețeaua X, difuzată joi, 17 octombrie 2024.

Ucrainenii coboară dintr-un transportor blindat, apoi continuă deplasarea pe jos, printr-o pădure. Potrivit imaginilor făcute publice de ucraineni, doi militari ruși neînarmați s-au predat trupelor ucrainene, întrucât nu mai voiau sau nu mai puteau să lupte. Unul dintre ruși chiar s-ar fi împușcat singur, pentru a nu mai lupta.

În videoclip se observă și cum militarii ucraineni verifică ruinele locuințelor din acea zonă. Unul dintre soldați găsește și o stație radio a rușilor, care ar putea reprezenta un avantaj, în viitoarele lupte.

La finalul înregistrării video se observă evacuarea răniților și a grupurilor de asalt ale Ucrainei, sub tirurile rușilor.

Operation by the 3rd Assault Brigade near the Kharkiv-Luhansk border. Soldiers from the 1st and 2nd companies of the 2nd Assault Battalion dismount enemy lines.

Their mission was to capture a key site supplying the village. They immediately assaulted Russian positions hidden in… pic.twitter.com/rjLeNkEnGE