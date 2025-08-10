Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, 9 august, un mesaj, după întâlnirea cu reprezentanții principalilor aliați ai Ucrainei. La reuniunea din Marea Britanie, prezidată de vicepreședintele SUA JD Vance au participat oficiali americani, britanici și europeni.

Iermak i-a mulțumit vicepreședintelui SUA și a spus că Ucraina vrea o pace durabilă.

„Am avut întâlniri importante cu consilierii europeni pe probleme de securitate, cu ministrul de externe al Regatului Unit și cu vicepreședintele Statelor Unite. Le sunt recunoscător fiecăruia pentru abordarea lor extrem de constructivă.

Pozițiile noastre au fost clare: o pace fiabilă și de durată este posibilă doar cu Ucraina la masa negocierilor, cu respect deplin pentru suveranitatea noastră și fără recunoașterea ocupației. Încetarea focului este necesară — dar linia frontului nu este o graniță.

Partenerii noștri ne sprijină nu doar în cuvinte — asistența va continua în domeniul militar, financiar și al sancțiunilor până când agresiunea se va opri.

Aș dori să-i mulțumesc în mod special vicepreședintelui SUA JD Vance pentru participarea la discuțiile noastre comune, pentru respectarea tuturor punctelor de vedere și pentru eforturile sale în favoarea unei păci fiabile”, a transmis Andrii Iermak.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a găzduit sâmbătă, la Chevening House, reședința sa din comitatul Kent, o reuniune a consilierilor pentru securitate națională din mai multe țări aliate, în perspectiva summitului Trump - Putin de săptămâna viitoare.

Potrivit dpa, se înțelege că întâlnirea a fost organizată la cererea SUA și a fost co-găzduită de vicepreședintele american, JD Vance, care a sosit vineri în Regatul Unit pentru a-și petrece vacanța și este cazat în apropiere de Chevening.

