Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 23:43
420 citiri
Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"
Întâlnirea a fost organizată la cererea SUA și a fost co-găzduită de vicepreședintele american FOTOX/ Andriy Yermak

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, 9 august, un mesaj, după întâlnirea cu reprezentanții principalilor aliați ai Ucrainei. La reuniunea din Marea Britanie, prezidată de vicepreședintele SUA JD Vance au participat oficiali americani, britanici și europeni.

Iermak i-a mulțumit vicepreședintelui SUA și a spus că Ucraina vrea o pace durabilă.

„Am avut întâlniri importante cu consilierii europeni pe probleme de securitate, cu ministrul de externe al Regatului Unit și cu vicepreședintele Statelor Unite. Le sunt recunoscător fiecăruia pentru abordarea lor extrem de constructivă.

Pozițiile noastre au fost clare: o pace fiabilă și de durată este posibilă doar cu Ucraina la masa negocierilor, cu respect deplin pentru suveranitatea noastră și fără recunoașterea ocupației. Încetarea focului este necesară — dar linia frontului nu este o graniță.

Partenerii noștri ne sprijină nu doar în cuvinte — asistența va continua în domeniul militar, financiar și al sancțiunilor până când agresiunea se va opri.

Aș dori să-i mulțumesc în mod special vicepreședintelui SUA JD Vance pentru participarea la discuțiile noastre comune, pentru respectarea tuturor punctelor de vedere și pentru eforturile sale în favoarea unei păci fiabile”, a transmis Andrii Iermak.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a găzduit sâmbătă, la Chevening House, reședința sa din comitatul Kent, o reuniune a consilierilor pentru securitate națională din mai multe țări aliate, în perspectiva summitului Trump - Putin de săptămâna viitoare.

Potrivit dpa, se înțelege că întâlnirea a fost organizată la cererea SUA și a fost co-găzduită de vicepreședintele american, JD Vance, care a sosit vineri în Regatul Unit pentru a-și petrece vacanța și este cazat în apropiere de Chevening.

Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că are încredere că SUA poate încheia războiul din țara sa, în timp ce președintele Donald Trump se pregătește „de mult așteptata...
De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin. Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin. Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
Alaska va fi cel mai fierbinte punct de pe glob vinerea viitoare, când Donald Trump se va întâlni acolo cu președintele rus, Vladimir Putin. Alegerea acestei locații a bucurat cel mai mult...
#Ucraina, #Marea Britanie, #jd vance, #negocieri pace Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Alex Baluta a plecat de la FCSB si a postat imagini total neobisnuite pe internet
ObservatorNews.ro
"Am venit pe ieftineala". Peripetiile lui Gigi de la Falticeni cu preturile de pe litoralul romanesc
Adevarul.ro
Imaginea inconstientei: un sofer intoarce masina pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si loveste un alt autovehicul. Ce amenda a primit

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american
  2. Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"
  3. Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
  4. Poezie în ADN. Un vers a fost codificat într-o „bacterie nemuritoare”
  5. Armenia și Azerbaidjanul au convenit să deschidă „Ruta Trump”. „Va trebui să ajungem acolo”
  6. Chiar și comandanții armatei israeliene se tem – cu motive întemeiate – că sunt pe cale să cadă într-o capcană
  7. Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
  8. Putin i-a dat „Ordinul Lenin” emisarului lui Trump. Nu pentru el, ci pentru directorul CIA al cărui fiu a murit luptând în Ucraina pentru Armata Rusă
  9. Rusia condamnă Israelul pentru planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană”
  10. Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului