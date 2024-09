Michael Douglas, primit de președintele Zelenski la Kiev: „Sunteți o sursă de inspirație pentru țara noastră”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a primit la Kiev pe actorul american Michael Douglas și pe fiul său, Dylan. În cadrul unei întâlniri care a fost documentată într-un scurt clip video publicat de Zelenski pe contul său de X/Twitter, cei doi au discutat despre situația din Ucraina, cooperarea cu partenerii internaționali și sprijinul acordat țării în contextul războiului.

Zelenski a subliniat importanța vizitei actorului american, care este și mesager pentru pace al ONU, spunând: „Am avut o întâlnire cu actorul, producătorul și mesagerul pentru pace al ONU, Michael Douglas, și fiul său Dylan. Am discutat despre situația din țara mea, cooperarea cu diverși parteneri și sprijinul acordat Ucrainei.”, scrie Digi24.

I had a meeting with American actor, producer, and UN Messenger of Peace Michael Douglas and his son Dylan.

We discussed the situation in our country, cooperation with partners, support for Ukraine, and the fourth Summit of First Ladies and Gentlemen.

We greatly appreciate that… pic.twitter.com/QcKGQcvX8u