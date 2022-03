Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski i-a mulțumit Milei Kunis, actriță cu rădăcini ucrainene, pentru sprijinul acordat de la începutul războiului și suma mare pe care ea și soțul ei, Ashton Kutcher, au donat-o.

”Mila Kunis s-a numărat printre primii care au răspuns durerii noastre. Ei (n. r. și soțul ei, Ashton Kutcher) au adunat 35 de milioane de euro și i-au trimsi prin flexport & @Airbnb

ca să ajute refugiații. Le sunt recunoscător pentru efortul lor. Mă impresionează determinarea lor. Ei inspiră lumea”, scrie președintele Zelenski pe contul său de Twitter.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu