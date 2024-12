Armata Ucrainei anunță că le-a făcut o "primire călduroasă" soldaților nord-coreeni, ucigând 50 dintre ei în regiunea Kursk.

Forțele speciale ale Ucrainei au ucis 50 de soldați nord-coreeni și au rănit alți 47, în trei zile de lupte în regiunea Kursk a Rusiei, a anunțat Regimentul 8 Forțe Speciale, potrivit The Kyiv Independent.

„Soldații Regimentului 8 Forțe Speciale au organizat o primire călduroasă pentru trupele nord-coreene în regiunea Kursk din Rusia”, a anunțat unitatea ucraineană. Două vehicule blindate, două autoturisme și un vehicul de teren ar fi fost lovite de proiectile lansate de ucraineni.

„Pentru a treia zi, inamicul desfășoară atacuri intense în regiunea Kursk”, a precizat generalul Oleksandr Sîrskîi, comnadantul armatei ucrainene.

Regimul Putin ar fi desfășurat peste 10.000 de soldați nord-coreeni în sprijinul celor ruși, pentru a ajuta la respingerea trupelor ucrainene care se află în regiunea Kursk de la începutul lunii august 2024.

Ukrainian SOF operators from 8th Regiment have destroyed 50 and injured 47 North Korean soldiers in Kursk region. pic.twitter.com/tWYSQumk11