Ministrul de Externe al Ungariei, replică acidă la adresa ucrainenilor: În 1956 ne-a invadat Armata Roșie și nu a venit nimeni să ne ajute

Un schimb dur de replici între șeful diplomației maghiare și un parlamentar ucrainean ar putea stârni un adevărat conflict diplomatic.

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a contrat cu parlamentarul ucrainean Jurij Kamelczuk în timpul dezbaterii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, după ce parlamentarul ucrainean a cerut de mai multe ori socoteală guvernului de la Budapesta și a comparat războiul din Ucraina cu revoluția din 1956, potrivit Hirado, citat de Digi24.ro.

„În 1956, țara mea a fost invadată de Armata Roșie Sovietică. La acea vreme, întreaga lume occidentală urmărea ce se întâmpla la Budapesta și în Ungaria. S-a promis sprijin, Radio Europa Liberă a răspândit cea mai mare farsă din istoria noastră mass-media de până acum, că americanii erau chiar după colț să ne ajute. Nimeni nu a venit să ajute, așa că țara mea a rămas sub ocupație comunistă până în 1990. Și întregul continent al Europei a fost foarte confortabil cu această situație. Până în 1990, nu am primit niciun sprijin, nu am auzit nicio voce care ar fi susținut Ungaria să devină o țară liberă și suverană împreună cu celelalte țări partenere est-europene”, a declarat Szijjarto.

Practic, parlamentarul ucrainean îl trăsese la răspundere pe șeful diplomației maghiare pentru o serie de decizii ale Ungariei și a comparat primele zile ale războiului din Ucraina cu revoluția din 1956.

Ads

„În 1956, peste 2.600 de maghiari au fost uciși și aproape 20.000 au fost răniți în Ungaria în trei zile din cauza armatei sovietice. Poate că același scenariu era de așteptat și la Kiev”, a spus Kamelczuk, care l-a întrebat pe Szijjarto de ce Ungaria blochează fondurile UE pentru sprijinul militar al Ucrainei.

Ministrul maghiar de Externe a spus că Ungaria nu a fost de acord cu alocarea fondurilor deoarece Agenția Ucraineană Anticorupție a adăugat cea mai mare bancă maghiară pe lista sponsorilor internaționali ai războiului.

„Singurul lucru pe care l-am cerut autorităților ucrainene, pentru a trece propunerea, este să scoată această bancă din această listă, unde nu are nimic de câștigat. Și autoritățile dumneavoastră nici măcar nu au ascultat această cerere foarte simplă. Aș dori să vă rog să ne ajutați și să eliminați banca numărul unu din Ungaria din această listă, este foarte nedrept pentru ea, iar apoi vom reveni cu plăcere la această problemă”, a explicat Peter Szijjarto, potrivit Digi24.ro.

Ads

„De asemenea, am precizat că, din moment ce poporul maghiar nu este responsabil pentru acest război, nu vom lăsa poporul maghiar să plătească prețul acestui război. Deci, când vine vorba de securitatea aprovizionării cu energie, nu am fi niciodată de acord cu sancțiuni care să pună în pericol acest lucru”, a mai spus ministrul maghiar de externe.

Szijjarto s-a referit și la prizonieri ucraineni de etnie maghiară care au fost eliberați de ruși la solicitarea Budapestei. Ucraina a cerut Ungariei să-i permită accesul la 11 soldați ucraineni de etnie maghiară care au fost luați prizonieri de armata invadatoare și predați, apoi, guvernului de la Budapesta. Guvernul de la Kiev îl acuză pe cel de la Budapesta că îi ține „în izolare de facto” pe cei 11 militari.

„Cred că este o veste bună că sunt liberi și au fost consultări între biserică și organizații religioase, unde statul maghiar nu a fost absolut deloc implicat. Acești oameni au fost eliberați în baza acestui acord și sunt oameni liberi, pot circula liber în Ungaria, pot face ce vor, dacă vor să ia legătura cu autoritățile ucrainene, o pot face liber, vă pot garanta asta”, a mai declarat ministrul de Externe al Ungariei, potrivit acelorași surse.

Ads