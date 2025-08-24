Norvegia oferă Ucrainei un ajutor militar de 600 de milioane de euro. Banii servesc la achiziția, din Germania, a încă două sisteme antiaeriene Patriot

Autor: Mihai Diac
Duminica, 24 August 2025, ora 21:52
Norvegia oferă Ucrainei un ajutor militar de 600 de milioane de euro. Banii servesc la achiziția, din Germania, a încă două sisteme antiaeriene Patriot
Sistem Patriot - FOTO:X / Nexta

Norvegia oferă Ucrainei un ajutor de 7 miliarde de coroane (echivalentul a circa 600 de milioane de euro) care vor servi Ucrainei pentru a cumpăra, din Germania, încă două sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a precizat că întreaga tranzacție va fi realizată, în cooperare, de Norvegia și de Germania, transmite, în data de 24 august 2025, guvernul de la Oslo.

„Împreună cu Germania, ne vom asigura că Ucraina primește sisteme puternice de apărare aeriană. Germania și Norvegia colaborează foarte strâns pentru a sprijini Ucraina în lupta sa de apărare a țării și de protejare a populației civile împotriva atacurilor aeriene ale Rusiei”, a declarat premierul Norvegiei.

Norvegia și Germania vor acoperi împreună costurile a două sisteme de lansare Patriot și a rachetelor necesare. În plus, Norvegia va finanța achiziția de către Ucraina de radare de apărare aeriană, de la producătorul german Hensoldt, precum și de sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, de la producătorul norvegian Kongsberg.

"Apărarea aeriană este, de asemenea, crucială pentru protejarea unităților militare și a infrastructurii", a subliniat ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik.

Guvernul de la Oslo a transmis acest comunicat exact în ziua în care Ucraina sărbătorește 34 de ani de la momentul declarării independenței față de URSS.

După cum se știe, și România a oferit Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot, în anul 2024, în urma solicitării transmise de președintele Joe Biden către președintele Klaus Iohannis. Ulterior, țările occidentale au anunțat că vor acoperi financiar cumpărarea de către România a unui alt sistem Patriot, în locul celui cedat Ucrainei.

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: "Doresc prietenilor noștri noi puteri și o speranță neclintită"
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: ”Doresc prietenilor noștri noi puteri și o speranță neclintită” VIDEO
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, 24 august, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, reafirmând sprijinul României pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse....
Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina
Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina
Estonia, o țară NATO de pe Flancul Estic, este dispusă să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a afirmat vineri, 22...
