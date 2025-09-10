Explicația Ucrainei după ce drone rusești au încălcat spațiul NATO în Polonia: „Aceasta e strategia”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 09:47
Explicația Ucrainei după ce drone rusești au încălcat spațiul NATO în Polonia: „Aceasta e strategia”
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Kievul a afirmat, miercuri, 10 octombrie, că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” şi va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunţat un „act de agresiune” în spaţiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei.

„Putin continuă să intensifice, să extindă războiul şi să testeze Occidentul”, a afirmat pe reţeaua X şeful diplomaţiei ucrainene, Andriï Sîbiga, a cărui ţară luptă împotriva invaziei ruseşti din 2022.

Potrivit acestuia, „o reacţie slabă astăzi nu va face decât să provoace şi mai mult Rusia, iar rachetele şi dronele ruseşti vor zbura şi mai departe în Europa”.

De asemenea, Mihailo Podoliak, consilierul preşedintelui Volodimir Zelenski, a afirmat că Rusia a atacat Polonia cu drone în mod deliberat, bine gândit şi cu intenţii specifice.

„Aceasta este, fără îndoială, o strategie complet conştientă. Pentru a testa „sistemul de răspunsuri posibile al Occidentului” şi a demonstra că acesta nu există. Pentru a şoca partenerii europeni ai Ucrainei, a-i speria şi a-i îndepărta de algoritmii de sprijin. Pentru a extinde şi a amplifica războiul pe teritoriul european. Pentru a-i obişnui cu ideea posibilităţii şi necesităţii războiului...

Aşa cum s-a spus în repetate rânduri, Rusia nu va ieşi niciodată voluntar din război. Prin urmare, a trăi cu iluzia că este posibil să se potolească agresorul (Rusia) prin compromisuri în favoarea sa înseamnă doar o tragedie masivă inevitabilă pentru multe ţări europene în foarte curând...”, a afirmat Podoliak.

Drone ruse în Polonia. Reacția Ucrainei

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Într-o actualizare postată pe X, citată de BBC, premierul polonez Donald Tusk spune că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la situaţie, precum şi la măsurile luate de Polonia împotriva „obiectelor care au încălcat spaţiul aerian”.

Într-o postare pe reţeaua de socializare X, Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat că dronele care au intrat în spaţiul aerian polonez „au reprezentat o ameninţare reală” pentru siguranţa cetăţenilor polonezi.

Conform postării, dronele au fost doborâte în momentul în care au intrat în spaţiul aerian, iar în prezent se depun eforturi pentru localizarea potenţialelor locuri de prăbuşire ale „obiectelor”.

„Forţele şi resursele poloneze şi aliate rămân pe deplin pregătite pentru operaţiuni viitoare”, transmite Armata.

