Un fost președinte al Ucrainei revine în atenția publică cu o declarație anti-NATO: "Ar fi o catastrofă pentru Ucraina"

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 22:02
Soldați ucraineni FOTO - Facebook/Volodimir Zelenski

Fostul președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia începând din 2014, a criticat intenția țării sale de a adera la NATO, într-o rară apariție publică, într-o perioadă când Ucraina încearcă să obțină garanții de securitate de la aliații săi occidentali, informează luni AFP.

În acest video, difuzat luni de agenția de presă rusă Ria Novosti, Ianukovici se exprimă în fața camerei de filmat, o premieră de la începerea agresiunii ruse contra Ucrainei în februarie 2022.

Acum în vârstă de 75 de ani, cel care a condus Ucraina între 2010 și 2014 declară că a fost ''întotdeauna'' împotriva unei aderări a țării sale la NATO. ''Am înțeles clar întotdeauna că acest lucru ar fi o catastrofă pentru Ucraina. Este un drum către nicăieri, o rută directă către războiul civil'', a adăugat el.

De asemenea, Viktor Ianukovici a dat asigurări că el își fixase ca ''obiectiv'' o aderare la Uniunea Europeană.

Plecarea sa de la putere a fost cauzată de manifestațiile din piața Maidan din Kiev declanșate după decizia lui, din noiembrie 2013, de a nu semna un acord de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană.

''Controlam și duceam înainte acest proces de aderare a Ucrainei la UE'', a spus fostul șef al statului ucrainean, care i-a acuzat pe responsabilii europeni de ''aroganță'' și de neînțelegerea ''complexității situației economice din Ucraina'' în timpul acestor negocieri.

Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina în februarie 2014, după moartea a aproximativ 100 de persoane în tentativa sa de reprimare a mișcării de contestare Maidan. După acele evenimente, Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea și a sprijinit o insurecție armată a separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei care se opuneau Kievului.

Președintele Volodimir Zelenski i-a retras, în februarie 2023, cetățenia ucraineană lui Viktor Ianukovici.

