Președintele Ucrainei, protagonistul unui moment amuzant în direct. „Vedeţi, Rusia nu e aici, dar este aici” VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost sâmbătă, 19 februarie, protagonistul unui moment amuzant la Munchen, unde era intervievat de jurnalista de la CNN, Christiane Amanpour.

Căştile de traducere folosite de preşedinte nu au mai funcţionat, astfel că acesta a exclamat: "Este un atac cibernetic. Vedeţi, Rusia nu e aici, dar este aici".

Preşedintele ucrainean a cerut şi a primit un alt set de căşti.

Wrapping up his comments at the Munich Security Conference, @ZelenskyyUa makes a joke when his headset quits working: #munichsecurityconference #Ukraine pic.twitter.com/lYH7LreyAw