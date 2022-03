Președintele Zelenski e eroul, dar el este ”creierul”! Generalul care conduce rezistența Ucrainei în fața Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este considerat un adevărat erou în războiul cu Rusia, însă cel care conduce armata din țara vecină în confruntarea cu agresorii este generalul Valerii Zaluzhnyi (48 de ani).

La 5 marie 2022, în plină invazie rusească, președintele Zelenski a luat decizia de a-l promova pe Zaluzhnyi la gradul de general, recunoscându-i astfel meritele enorme în ceea ce privește succesul forțelor armate ucrainene.

Anterior, în iulie 2021, Zaluzhnyi fusese numit de Zelenski în funcția de comandant al armatei și membru al Consiliului de Apărare din Ucraina.

Valerii Zaluzhnyi este considerat un general ”open-minded”, în special în ceeea ce privește relația cu soldații și ofițerii subalterni, o atitudine pozitivă și occidentală în contradicție cu practicile sovietice.

Printre primele măsuri concrete luate de Zaluzhnyi au fost acelea de a permite militarilor de pe front să deschidă focul, ca răspuns asupra ocupanților, fără acordul conducerii și de a elimina necesitatea ca militarii să completeze documente inutile.

„Schimbările trebuie să aibă loc în primul rând în viziunea asupra lumii și în atitudinea față de oameni”, a precizat generalul ucrainean.

Valerii Zaluzhnyi, Commander-in-Chief Ukraine's Armed Forces, addresses residents of Russian-backed separatist controlled territory. Says separatist claims that the Ukrainian army is planning to use its forces to liberate the territory are lies. pic.twitter.com/bA3ahHcmj4