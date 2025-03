Protest în fața sediului Ambasadei SUA din Kiev. 200 de ucraineni cer includerea prizonierilor de război în acordul de pace VIDEO

Aproximativ 200 de ucraineni au manifestat joi, 6 martie, în faţa sediului Ambasadei Statelor Unite la Kiev, cerând includerea prizonierilor de război în orice acord cu privire la o încetare a ostilităţilor, în pline negocieri diplomatice în acest subiect, relatează AFP.

”Statele Unite sunt o ţară care are multă influenţă. Multe lucruri depind de ele. Acesta este motivul pentru care vrem să ne ajute să ne aducem oamenii acasă”, declară AFP una dintre cei aproximativ 200 de manifestanţi, Katerina Buhuţka.

”Nu înţeleg ce se întâmplă în lume. Tot ceea ce se spune la ştiri ne sperie, dar suntem aici pentru a vă aminti că băieţii noştri, taţii noştri şi soţii noştri trebuie să fie repatriaţi”, declară această femeie în vârstă de 46 de ani.

Washingtonul, care s-a apropiat în mod deschis de Kremlin în urma unei convorbiri la telefon între Donald Trump şi Vladimir Putin, la 12 februarie, a blocat luni ajutorul militar al Ucrainei, sporind astfel presiunile asupra Kievului.

