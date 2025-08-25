Țările care ar deveni câmp de luptă într-un conflict UE vs. Rusia, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde. General de 3 stele: „Politica lui Trump e singura care poate rezolva problema”

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz salută implicarea diplomației americane în vederea încetării conflictului din Ucraina. Totodată, el atrage atenția asupra pericolelor, în eventualitatea în care războiul se va extinde, pe fondul unui eșec diplomatic.

Grumaz crede că în cazul în care șefii statelor membre ale UE nu vor merge pe linia stabilită de președintele SUA, Europa riscă un conflict direct cu Rusia. Războiul ar urma să se desfășoare în principal în estul și centrul continentului, deci inclusiv în România, avertizează analistul militar.

„Dacă războiul nu se încheie, iar europenii continuă să pompeze bani și arme în războiul din Ucraina, Donald Trump se va retrage și se va îndrepta către Asia, ceea ce va face un mare rău Europei, care în trei ani de zile va intra în conflict direct cu Rusia.

Îmi aduc aminte de o discuție pe care am purtat-o cu fostul ambasador al nostru, Mircea Malița. El spunea că la vremea respectivă, când se discuta despre amplasarea de rachete nucleare în Europa, războiul nu se ducea nici în Statele Unite, nici în Rusia, ci pe teritoriul statelor europene și, în general, în cele din centru și din est. Este clar că în acest caz, se va duce în regiunea noastră. Dacă acești copii care ne conduc astăzi nu înțeleg acest lucru, e problema lor. Eu am încercat să le spun că politica pe care Trump a abordat-o este singura care la ora actuală poate rezolva conflictul din Ucraina”, a declarat Grumaz, pentru Ziare.com.

Verdict în cazul Ucrainei: „Nu contează că Putin nu va mai fi. Orice lider va veni, va dori să facă același lucru”

Pacea nu va fi stabilită prea curând, este de părere Grumaz. Totodată, pe termen mediu și lung, Rusia va fi interesată să cucerească noi teritorii, consideră analistul militar.

„Liniile roșii ale rușilor și ale ucrainenilor sunt foarte clare. Putin nu va ceda, Zelenski nu va ceda. Ceea ce vedem acum se va încheia prin 2026, probabil, printr-un armistițiu de tip Coreea de Nord - Coreea de Sud. Va fi o încetare a focului, cu reluări sporadice, pentru că Rusia va încerca să preseze și să ocupe întreg teritoriul. Nu contează că Putin nu va mai fi. Orice lider va veni, va dori să facă același lucru”, a explicat generalul.

„Dacă Ucraina nu e dispusă la niciun fel de concesie, când de realist credem că e scenariul în care Rusia va pleca singură din teritoriile comune ocupate?”

În ciuda declarațiilor ministrului de Externe al României, Oana Țoiu, Ucraina nu mai poate spera la victorie, respectiv la recuperarea teritoriilor, afirmă fostul consul la Beijing.

„Să fie foarte clar: în negocieri nu doar ceri. Dai, primești, negociezi. Zelenski cere. Cere și iar cere și e dreptul lui, țara lui se află sub ocupație. Dar ce dă la schimb? Nimic. Și atunci, întrebarea este simplă: dacă Ucraina nu e dispusă la niciun fel de concesie, când de realist credem că e scenariul în care Rusia va pleca singură din teritoriile comune ocupate?”, a punctat diplomatul.

„Pacea, dacă se va instala, nu va fi în favoarea Uniunii Europene, ci în favoarea celor doi lideri cu interese, Vladimir Putin și Donald Trump”

În ecuația păcii, liderii europeni contează prea puțin pentru Trump și Putin, a mai punctat Grumaz.

„Să fie clar: sunt doi oameni cărora le datorăm această întâlnire, de la Casa Albă: Mark Rutte și președintele Finlandei, Alexander Stubb - partenerul de golf al lui Donald Trump. Alături de ei au fost și Giorgia Meloni, cei mai apropiați din punct de vedere ideologic de Trump și Stubb sau măcar cei mai dispuși să intensifice o așa-numită abordare lingușitoare a lui Trump, care a stabilit o ierarhie: l-a întâmpinat numai pe Zelenski. Pe ceilalți, președintele SUA nici nu i-a băgat în seamă. I-a întâmpinat șefa de protocol de la Casa Albă. Pacea, dacă se va instala, nu va fi în favoarea Uniunii Europene, ci în favoarea celor doi lideri cu interese, Vladimir Putin și Donald Trump.

Moscova vrea o pace de conjunctură, pentru ca apoi să reia războiul. SUA își caută un rol global. Nu știm în ce direcție va merge. Din câte îmi dau seama, Rusia e dispusă să renunțe la foarte puțin. Rușii spun ‘dacă sunteți de acord cu asta, avem pace și dacă nu, la revedere!’”, a concluzionat generalul de trei stele, pentru Ziare.com.

