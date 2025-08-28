„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg

Conflictul ruso-ucrainean trebuie privit dintr-o perspectivă mai amplă, este de părere Radu Enache, expert în comunicare politică și analist geopolitic. Tabloul este mult mai amplu decât pare la prima vedere, avertizează acesta, în cadrul unui interviu pentru Ziare.com. Astfel, tensiunile din estul Ucrainei reliefează, de fapt, niște disonanțe din perspectivă geopolitică, ce datează de sute de ani.

„Conflictul declanșat în februarie 2022 e o etapă, un episod al unui război geopolitic foarte lung, început în istoria modernă cu Războaiele Napoleoniene (1799-1815). A continuat cu Războiul Crimeii (1853-1856), apoi au existat războaiele din care s-a constituit Al Treilea Reich German (1933-1945) și apoi, cele două Războaie Mondiale (1914-1918 / 1939-1945) și Războiul Rece (1947-1991)”, a explicat Enache.

În ultimele trei secole s-a respectat „șablonul”, în privința marilor conflicte din care, potrivit analistului, „nu va exista niciodată un câștigător”, pentru că alianțele sunt temporare, în funcție de context, de eventuale oportunități.

„În acest vast război geopolitic se confruntă două ‘plăci tectonice’, nu neapărat două alianțe sau țări. Plăcile tectonice sunt, pe de o parte, un actor atlantist, adică cineva care stăpânește zona atlantică și un actor eurasiatic, adică cineva care stăpânește zona eurasiatică. De exemplu, în Războaiele Napoliene a fost Imperiul Țarist (1721-1917) și Napoleon. În Războiul Crimeii (1853-1856), tot Imperiul Țarist actorul continental, iar Anglia și Franța au fost reprezentații blocului atlantist.

În cele două Războaie Mondiale, Germania și Austro-Ungaria în Primul și Germania și Italia în cel de-Al Doilea. Țările germanofone au avut o poziție binară - pe de o parte, au declanșat un război împotriva actorului continental, deci împotriva Rusiei. Pe de altă parte, ele au declanșat un război împotriva actorilor atlantici - Regatul Unit, Statele Unite și Franța, care a fost mai puțin important. Probabil de asta, pentru că războiul a fost dus pe două fronturi, Germania s-a prăbușit. În Războiul Rece s-au separat apele. S-a văzut clar că există un bloc continental sub auspicii sovietice și un bloc atlantist, sub auspicii americane. În acest Război Rece, blocul continental a pierdut. Însă, în toate aceste etape, nu va exista niciodată un câștigător definitiv, pentru că alianțele se fac și se desfac”, a precizat analistul.

Însă, în privința conflictului ruso-ucrainean, se constată un aspect de noutate.

„Ceea ce e important acum în conflictul din Ucraina este faptul că pentru prima dată în epoca modernă, blocul atlantist este unitar: Europa de Vest și statele din NATO, plus Marea Britanie, Canada, au aceeași poziție vizavi de actorul continental, eurasiatic, Rusia”, a transmis Radu Enache.

Radu Enache, analist politic / FOTO: Strategikon - YouTube, Unsplash.com

„Între aceste blocurile de putere a existat permanent o comunicare. De exemplu, între Casa Albă și Kremlin. De foarte multe ori, publicului larg nu i s-a spus că s-a folosit acea linie telefonică”

Întâlnirea lui Trump cu Putin, respectiv discuțiile liderului SUA cu liderii europeni, de la Casa Albă, ce au avut loc recent, reprezintă doar partea văzută a eforturilor diplomatice, adică doar ceea ce liderii politici lasă publicului larg să se vadă. În spatele camerelor, comunicarea dintre marile puteri nu dispare, în ciuda speculațiilor de presă.

„Cele două blocuri se confruntă periodic, în episoade. Acestea vin așa cum se întâmplă și cu crizele economice. Se supraîncălzesc niște relații, resursele sunt limitate, apare o concurență în anumite domenii. Atunci, automat cresc tensiunile și e nevoie de o descărcare violentă.

Cu toate acestea, la nivelul contemporaneității, între aceste blocuri de putere a existat permanent o comunicare. De exemplu, între Casa Albă și Kremlin. De foarte multe ori, publicului larg nu i s-a spus că s-a folosit acea linie telefonică. Probabil că nu se folosea neapărat de președinți, ci de oficiali cu grad ierarhic mai mic, pentru a rezolva discret unele probleme. Să nu uităm că SUA și Rusia colaborează în cadrul programului privind Stația Spațială Internațională (n.r. - alături de Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia, Brazilia, Danemarca, Belgia, Elveția, Olanda). Să nu uităm că ele colaborează în multe alte situații, că există o grămadă de instituții internaționale la care sunt parte cu toții, începând cu ONU și terminând cu Uniunea Poștală Internațională sau cu Crucea Roșie. În ziua de azi, comunicarea există în permanență, ceea ce e bine, pentru că se evită ajungerea în situații foarte periculoase. Tocmai această comunicare discretă face ca scenarii extreme, precum ‘nebunul ajuns la putere care să apese pe butonul roșu’ să fie foarte puțin probabile”, a punctat Radu Enache.

„Negocierile au început de dinainte de a începe conflictul”

Analistul politic trece în revistă, de asemenea, acțiunile diplomatice desfășurate încă de dinainte de izbucnirea conflictului militar.

„Din cele ce am spus, rezultă că ‘negocierile de pace’ nu sunt propriu-zis niște negocieri de pace, ci ieșirea la suprafață în spațiul public a unor discuții care apar în momentele în care părțile sunt mai mult sau mai puțin obosite de conflict sau în momentul în care pierderile, de o parte sau de alta, par majore. Atunci, se mai dă câte un telefon pentru o conversație. Asta e în ceea ce privește negocierile, care au început înainte de a începe conflictul.

În toamna târzie a lui 2021, o delegație rusă a fost la NATO și la Casa Albă cu un memorandum în care explica faptul că pentru Rusia este o situație foarte intolerabilă, în care NATO e prea aproape, iar regimul de la Kiev bombardează civili în Donețk și Lugansk. Exista și precedentul din 2014, cu anexarea Crimeii. Dar sunt lucruri care pot merge în urmă până la ‘Adam și Eva’”, a declarat Enache.

„Dacă poporul ucrainean vrea NATO, Rusia nu se poate opune. Juridic și democratic, e de necontestat. Însă, în lumea reală, nimic nu e foarte drept și nici democrația nu prea funcționează”

În cadrul negocierilor de pace, Ucraina are de partea sa dreptul internațional și moralitatea, iar Rusia avantajul din teren, avertizează analistul.

„În orice caz, acea propunere rusească din 2021 a fost respinsă cu o formulă care juridic, este imbatabilă, folosită astăzi și de președintele Zelenski: ‘nimeni nu poate condiționa opțiunile democratice ale unui popor’. Dacă poporul ucrainean vrea NATO, Rusia nu se poate opune. Juridic și democratic, e de necontestat. Însă, în lumea reală, nimic nu e foarte drept și nici democrația nu prea funcționează.

De exemplu, în cazul crizei rachetelor din Cuba. Nikita Hrușciov, fostul șef al Uniunii Sovietice în timpul Războiului Rece, a trimis rachetele balistice, cu încărcătură nucleară, în Cuba, la aproximativ 100 de kilometri de Florida. El putea să pună și atunci, că ‘nimeni nu poate spune poporului cubanez ce-și dorește’ - sigur, e puțin forțat ceea ce spun acum, dar în fond, cam despre același lucru este vorba. Apelul la o voință populară nu poate fi făcut decât în situația în care acea voință populară este complet neutră față de influențele externe (n.r. - în fapt). Așa cum SUA, prin președintele Kennedy a considerat că prezența unor rachete rusești atât de aproape de SUA este inacceptabilă, așa și Rusia din 2022 a considerat că este inacceptabilă concentrarea unor forțe armate instruite de NATO, cu armament NATO, în estul Ucrainei. Așa a început conflictul armat”, a punctat Enache.

„Pe următorii 50 de ani, principalul competitor al SUA nu e Rusia, ci China”

Pentru Donald Trump este important ca războiul ruso-ucrainean să se încheie inclusiv pentru ca SUA să se poată concentra pe competiția cu China, amintește expertul în comunicare politică.

„Țin să reamintesc faptul că de-a lungul acestui episod au existat mai multe negocieri de pace: cele anterioare propriu-zis conflictului - tratativele încheiate cu Tratativele de la Minsk (2015), Acordul de la Istanbul (2022) - care a fost respins de președintele Zelenski în urma intervenției intempestive a premierului britanic Boris Johnson și apoi, situații în care a existat schimb de prizonieri etc.

Acum, când Donald Trump a ajuns la putere și a promis în campania electorală că va face pace în Ucraina într-o săptămână, el a avut în vedere, cu foarte mare probabilitate următorul lucru, pe care o spun și alți comentatori, mult mai cunoscuți decât mine: pe următorii 50 de ani, principalul competitor al SUA nu e Rusia, ci China; conflictul din Ucraina a avut darul de a apropia Rusia de China, de a forma un soi de alianță pe care geopolitica americană a încercat tot timpul să o desfacă. Kissinger, în mod special a relansat relațiile americano-chineze, pentru a separa Uniunea Sovietică de China. Președintele Nixon a fost în China, Republică Populară ce a fost recunoscută la ONU, evoluție ce a dus la o dezvoltare accelerată a Chinei, până astăzi. Față în față cu această situație, Donald Trump, începând din primul mandat, a început să reorienteze cumva politica externă americană către zona Asia-Pacific”, a comentat Enache.

„Din păcate pentru occidentali, Rusia a rezistat acestor sancțiuni, iar conflictul dus în Ucraina pare să fi fost, cel puțin în ultimii doi ani, în beneficiul părții ruse”

Analistul amintește, totodată, și strategia taberei rivale lui Trump, cea democrată, în raport cu Rusia, care s-a dovedit a fi nu tocmai inspirată.

„Aici au existat două școli de gândire: e foarte posibil ca ceea ce a făcut președintele Biden împreună cu Hillary Clinton, cu Barack Obama, cu toată zona democrată a politicii americane nu a fost neapărat să ignore China, ci să mizeze pe faptul că un război rapid dus cu Rusia, inclusiv prin sancțiuni economice, va permite Occidentului să aibă acces la resurse, în special la materii prime ieftine.

Din păcate pentru occidentali, Rusia a rezistat acestor sancțiuni, iar conflictul dus în Ucraina pare să fi fost, cel puțin în ultimii doi ani, în beneficiul părții ruse. Pe teren, Rusia a stabilizat frontul, a început să aibă câștiguri mici, dar constante, în pofida faptului că Ucraina duce războiul cu banii și armamentul furnizate de Occident”, a concluzionat Radu Enache, pentru Ziare.com.

