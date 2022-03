Ucraina susține că Kremlinul ar vrea să pună capăt războiul până pe 9 mai, dată care este sărbătorită în Rusia drept ziua victoriei asupra Germaniei naziste.

Comandamentul rus le-ar fi transmis trupelor sale aflate în Ucraina că războiul trebuie să se termine până pe 9 mai, arată Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit hromadske.ua și Kyiv Independent.

⚡️Ukrainian army: Russia wants to end war by May 9.

According to intelligence from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Russian troops are being told that the war must end by May 9 – widely celebrated in Russia as the day of victory over the Nazi Germany.