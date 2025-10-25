Reacții tensionate după anunțul Ucrainei privind reducerea liceelor românești. George Simion: „Nu e nicio dezinformare”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:54
297 citiri
Reacții tensionate după anunțul Ucrainei privind reducerea liceelor românești. George Simion: „Nu e nicio dezinformare”
George Simion, liderul AUR FOTO Facebook/George Simion

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după ce autoritățile ucrainene au anunțat reorganizarea sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, care prevede reducerea numărului de licee cu predare în limba română. „Nu e nicio dezinformare: în Ucraina, din 20 de licee românești, rămân doar 4! Nu mai fiți mămăligi, condiționați orice tratative de drepturile românilor! Românii pe primul loc!”, a transmis Simion într-o postare pe Facebook.

Reacția acestuia vine în contextul în care autoritățile din Cernăuți au făcut public un proiect al reformei educaționale „Noua Școală Ucraineană”, care prevede transformarea mai multor unități în școli mixte.

Poziția Ministerului Afacerilor Externe

„Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești”, se arată în comunicatul MAE.

Ministerul precizează că dialogul cu partea ucraineană continuă și că a fost transmisă solicitarea identificării unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație al etnicilor români. „Respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române și garantarea accesului deplin la educația în limba maternă, în conformitate inclusiv cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina, sunt aspecte esențiale care țin de asumarea plenară de către Ucraina a valorilor europene”, se mai arată în mesajul oficial.

Îngrijorări în comunitatea românească din Ucraina

Reprezentanții comunității românești au atras atenția că această reformă ar putea reduce semnificativ accesul elevilor la învățământul în limba maternă și chiar ar putea amenința păstrarea limbii române în regiune. „Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi”, a explicat Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, a afirmat Aurica Bojescu.

Ucraina închide mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească
Ucraina închide mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor fi închise începând cu 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ, decizie care a...
Reacția MAE după ce autoritățile ucrainene au decis să închidă licee cu predare în limba română
Reacția MAE după ce autoritățile ucrainene au decis să închidă licee cu predare în limba română
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după anunțul autorităților ucrainene referitor la reorganizarea sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, care prevede reducerea...
#Ucraina, #George Simion, #licee, #dezinformare, #predare limba romana , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Salariul minim pe economie ii dezbina pe romani. "Noi abia trecem luna, iar patronul face investitii in imobiliare"
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
DigiSport.ro
Ce a facut sotul "celei mai frumoase femei din Romania" cand a vazut ca unii colegi intorc capul dupa ea: "Nu-i convine"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
  2. Jandarmii i-au amendat pe huiduitorii premierului. Bolojan susținea un discurs la Carei, de Ziua Armatei Române
  3. Reacții tensionate după anunțul Ucrainei privind reducerea liceelor românești. George Simion: „Nu e nicio dezinformare”
  4. Fostul premier considerat responsabil de dezechilibrul economic: „Avem un deficit de empatie”. Ciolacu atacă dur politicile economice ale Guvernului
  5. Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei Române: ”Sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” VIDEO
  6. Sorin Grindeanu cere libertate de opinie în coaliţie: „Nu suntem în Coreea de Nord”
  7. Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”
  8. Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO
  9. Grindeanu, primele declarații după ce Ciolacu a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: „Cred că face un pas important” VIDEO
  10. Marcel Ciolacu, desemnat de PSD Buzău drept candidat la președinția Consiliului Județean Buzău VIDEO