Reacții tensionate după anunțul Ucrainei privind reducerea liceelor românești. George Simion: „Nu e nicio dezinformare”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după ce autoritățile ucrainene au anunțat reorganizarea sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, care prevede reducerea numărului de licee cu predare în limba română. „Nu e nicio dezinformare: în Ucraina, din 20 de licee românești, rămân doar 4! Nu mai fiți mămăligi, condiționați orice tratative de drepturile românilor! Românii pe primul loc!”, a transmis Simion într-o postare pe Facebook.

Reacția acestuia vine în contextul în care autoritățile din Cernăuți au făcut public un proiect al reformei educaționale „Noua Școală Ucraineană”, care prevede transformarea mai multor unități în școli mixte.

Poziția Ministerului Afacerilor Externe

„Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești”, se arată în comunicatul MAE.

Ministerul precizează că dialogul cu partea ucraineană continuă și că a fost transmisă solicitarea identificării unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație al etnicilor români. „Respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române și garantarea accesului deplin la educația în limba maternă, în conformitate inclusiv cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina, sunt aspecte esențiale care țin de asumarea plenară de către Ucraina a valorilor europene”, se mai arată în mesajul oficial.

Îngrijorări în comunitatea românească din Ucraina

Reprezentanții comunității românești au atras atenția că această reformă ar putea reduce semnificativ accesul elevilor la învățământul în limba maternă și chiar ar putea amenința păstrarea limbii române în regiune. „Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi”, a explicat Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, a afirmat Aurica Bojescu.

