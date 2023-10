Refugiata din Ucraina care spune lucrurilor pe nume. Ce-a deranjat-o în România: ”Foarte multe femei au fost nevoite”

Irina Lunika este una dintre cele aproape 100.000 de persoane din Ucraina care au ales România ca loc de refugiu după izbucnirea războiului în țara lor natală.

De profesie psiholog, Irina a oferit un interviu pentru Libertatea în care și-a relatat povestea din România, precizând că a ales împreună cu familia (are un copil de 6 ani) să se întoarcă la Odesa, în ciuda riscurilor existente.

”Soțul nu-mi permitea să mă întorc la Odesa, spunând că este periculos acolo. Veneam din când în când la Cernăuți. Ne-am mutat între timp la Suceava, unde am întâlnit foarte mulți ucraineni, o adevărată comunitate și unde și băiețelul meu de 6 ani și-a găsit copii de vârsta lui care vorbeau ucraineana. Am găsit la Suceava un fel de insulă ucraineană pe teritoriul României, am rămas impresionată”, a povestit Irina Lunika, care locuise o scurtă perioadă și la București.

„Am început să învăț limba română, știam unele cuvinte românești din sudul Basarabiei unde m-am născut, dar am înțeles că este o limbă foarte grea pentru ucraineni. Și copilului i-ar fi venit greu să învețe la o școală românească și nici eu nu aș fi reușit să lucrez ca specialist în domeniu fără o bună cunoaștere a limbii. Aveam nevoie de ani buni pentru o integrare deplină”, a completat ea.

„Am vizitat de mai multe ori orașul Odesa și am înțeles că se poate locui acolo. Unii nu au rezistat, s-au întors foarte repede în țările UE. Noi ne-am programat că totul va fi bine și că, de fapt, în Ucraina nu există acum locuri sigure. După mai multe vizite acasă, la un moment dat, am rămas acolo”, a continuat ucraineanca.

„Au fost cazuri de oferire a unor sume mari de bani unor cetățeni români care au făcut declarații false că găzduiesc refugiați ucraineni. Sunt multe cheltuieli neverificate. Dacă ar fi existat un sistem eficient de monitorizare, apăreau multe economii. Cei care aveau nevoie de ajutor uneori rămâneau fără el, în timp ce alții beneficiau de ferestrele apărute în programul guvernamental”, explică Irina cum a văzut ea sprijinul statului român.

Femeile cu care discutam erau de acord să se angajeze în câmpul muncii. Dar cum să o facă dacă au copii și grădinițele refuză să-i primească. Ar fi bine să le permită să muncească câte jumătate de zi, pe schimburi, pentru a nu lăsa copiii singuri. Dar ni s-a spus că o firmă din România care angajează pe cineva pe jumătate de normă plătește aceleași taxe ca pentru full time.

Pentru refugiați trebuia făcută o excepție, dacă se dorește integrarea lor în societate. Anume din acest motiv, foarte multe ucrainence au fost nevoite să se întoarcă acasă, unele chiar în orașele foarte aproape de zona frontului”, a subliniat Irina.

