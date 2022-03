Site-ul Înaltului Comisariat ONU pentru refugiați (UNHCR) anunță că numărul refugiaţilor care a părăsit Ucraina după invazia armatei ruse, la 24 februarie, a depăşit marţi pragul de 2 milioane.

Peste 2 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului, arată un bilanț al Înaltului Comisariat ONU pentru refugiaţi (UNHCR), relatează AFP.

În total 2.011.312 de oameni au părăsit Ucraina de la 24 februarie.

Polonia a primit peste jumătate dintre refugiaţii ucraineni - 1.204.403 de persoane -, potrivit site-ului UNHCR.

