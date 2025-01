Acord „istoric” de 100 de ani între Ucraina și Regatul Unit. „Reflectă afecţiunea uriaşă care există între naţiunile noastre” FOTO/VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul britanic Keir Starmer, a cărui ţară este un susţinător-cheie al Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, au semnat un acord ”istoric” de parteneriat pe o perioadă de 100 de ani între Kiev şi Londra, cu puţin timp înaintea întoarcerii lui Donald Trump la Casa Albă, relatează AFP.

Liderul laburist Keir Starmer se află pentru prima oară în Ucraina de la alegerea sa, în iulie.

”Am semnat împreună un acord istoric, primul de acest fel, un nou parteneriat între Regatul Unit şi Ucraina care reflectă afecţiunea uriaşă care există între naţiunile noastre”, a declarat Starmer presei la Kiev, după semnare.

Today, together with the Prime Minister of the United Kingdom, @Keir_Starmer, we signed a One Hundred Year Partnership Agreement.

I thank the teams from Ukraine and the United Kingdom for all the work they have done to prepare this Agreement. This comprehensive Agreement builds… pic.twitter.com/kKv4XzvKod