Ucraina difuzează imagini cu muncitori în timp ce repară arca Centralei Nucleare de la Cernobîl, avariată de o dronă rusească FOTO/VIDEO

Muncitori au început lucrări de reparaţii la arca Centralei Nucleare avariate de la Cernobîl, atinsă într-un atac rus cu dronă în noaptea de 13 spre 14 februarie, care a alimentat temeri cu privire la o catastrofă, potrivit unor imagini difuzate de Serviciile ucrainene pentru Situaţii de Urgenţă, relatează AFP.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat asigurări că armata rusă nu vizează instalaţii nucleare.

Chernobyl Nuclear Power Plant: Elimination of the consequences of the russian UAV strike on the "Shelter" facility continues

As of the morning of February 19, rescuers continue to extinguish smoldering fires and carry out work to partially open the shelter structures.

