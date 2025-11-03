Ucraina pregătește una dintre cele mai ambițioase modernizări feroviare din ultimele decenii: până la sfârșitul anului 2027, trenurile europene vor putea circula direct până la Liov, fără oprirea obligatorie de la graniță pentru schimbarea ecartamentului.

Ecartamentul diferit – o moștenire a perioadei sovietice – a fost, timp de zeci de ani, o barieră fizică între infrastructura ucraineană și cea europeană. În timp ce Europa folosește ecartamentul standard de 1.435 mm, Ucraina – asemenea fostelor republici sovietice – operează pe un ecartament mai larg, de 1.520 mm.

Liov, primul oraș ucrainean conectat la rețeaua europeană

Oleksandr Pețovski, președintele Consiliului de Administrație al companiei de stat Ukrzalizniția, a anunțat că lucrările sunt deja în desfășurare.

„Ne-am propus un obiectiv foarte ambițios – să conectăm Liov la rețeaua feroviară europeană până la sfârșitul anului 2027”, a declarat el pe 30 octombrie, citat de agenția Interfax-Ucraina.

Potrivit oficialului, și orașele Cernăuți, aflat la granița cu România, precum și Kovel, din apropierea Poloniei, sunt luate în calcul ca noduri feroviare care ar urma să fie conectate la rețeaua cu ecartament european.

O rețea construită pentru mobilitate și integrare

În prezent, trenurile care traversează granița ucraineană trebuie să schimbe ecartamentul la punctele de trecere, proces care poate dura ore întregi. Excepțiile sunt rare – precum trenul Intercity + care leagă Kievul de Przemyśl (Polonia) pe o linie cu ecartament larg sau secțiunea de 22 de kilometri dintre Ujgorod și Chop, modernizată recent cu sprijinul Uniunii Europene pentru a permite circulația pe ecartament standard.

În prima parte a anului 2024, autoritățile spaniole au ajuns la un acord provizoriu cu Bruxellesul pentru finanțarea extinderii rețelei europene de transport (TEN-T) până la Liov, un proiect considerat strategic pentru conectivitatea dintre Ucraina și Uniunea Europeană.

Simbolul unei apropieri ireversibile

Extinderea liniei cu ecartament european până la Liov are o semnificație care depășește infrastructura: este un pas concret în direcția integrării economice și logistice a Ucrainei în spațiul comunitar.

Proiectul ar putea transforma vestul țării într-un coridor feroviar cheie între Europa Centrală și regiunile industriale ale Ucrainei, facilitând transportul de mărfuri și pasageri fără blocaje la frontieră.

