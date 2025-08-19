Masacru pe frontul din Ucraina. Câți militari morți, în saci, au predat Putin și Zelenski

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 16:54
147 citiri
Masacru pe frontul din Ucraina. Câți militari morți, în saci, au predat Putin și Zelenski
Morți în saci, transportați de oameni în combinezon / FOTO: NewsEra, X

Rusia a predat corpurile a 1.000 de militari ucraineni - majoritatea uciși pe front, dar și în prizonierat, a anunțat marți Kievul, relatează AFP.

Acest tip de schimb constituie singurul rezultat concret al unor negocieri directe între cele două țări.

Bilanțul este dezechilibrat. Ucraina a predat, la rândul său, doar 19 cadavre de militari părții ruse, potrivit unor postări pe X.

„În urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predat Ucrainei” de către partea rusă, care a anunțat că este vorba despre militari ucraineni, anunță Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război.

Viziunea lui Donald Trump față de războiul din Ucraina

În urma discuțiilor purtate cu liderii europeni, Donald Trump a criticat decizia lui Zelenski de a cere aderarea la NATO, în 2021 și 2022, aspect care, potrivit liderului american, a generat invazia lui Putin. Fără Administrația Biden, care a încurajat visul aderării la NATO, războiul nu ar fi avut loc, este convins Trump.

Atât în campania electorală, cât și în timpul exercitării mandatului, președintele care a scăpat cu viață după ce i-a trecut glonțul pe la ureche a transmis că în 2020, dacă alegerile nu ar fi fost „furate” - și astfel, Trump ar fi devenit al 46-lea președinte al SUA - criza din Ucraina nu ar mai fi existat.

Totodată, liderul de la Washington dă vina și pe Barack Obama, pentru episodul „Crimeea”, din 2014.

