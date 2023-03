Atac cu bombe incendiare al rușilor asupra orașului Vuhledar din estul Ucrainei: ”Este o crimă de război” VIDEO

Rusia a folosit deja un număr „uriaș” de arme și tipuri de muniții de la declanșarea invaziei în Ucraina.

Printre cele mai controversate astfel de arme sunt cele incendiare, inclusiv așa-numitul „fosfor alb”, o substanță gelatinoasă de consistența cerii, care, atunci când arde, produce o perdea groasă de fum alb, ideală pentru mascarea propriilor trupe.

Fosforul alb este însă extrem de periculos atunci când este folosit în zonele civile populate și provoacă arsuri extrem de grave la contactul cu pielea.

Russian forces rain incendiary projectiles on Vuhledar, Donetsk Oblast, eastern Ukraine

The incendiary projectiles create mass fires that are extremely hard to extinguish. Using such shells against residential areas is a war crime.

📹https://t.co/F1hgTMiYVQ pic.twitter.com/Kt92qiTHwf