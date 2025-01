Zelenski a reluat contraofensiva pe teritoriul Rusiei. Atacuri cu drone la Moscova. Explozii uriașe VIDEO

Conflictul ruso-ucrainean escaladează. Oamenii lui Volodimir Zelenski au lansat atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, inclusiv la Moscova. În replică, rușii au atacat Kievul.

Ministerul rus al Apărării a raportat atacuri cu aproximativ 50 de drone, în regiunile Kursk, Briansk, Belgorod și în Crimeea. De asemenea, pe canalele ruse din social media au fost diseminate imagini și din alte regiuni care ar fi fost atacate de militarii ucraineni.

Serghei Sobyanin, primarul Moscovei, a raportat vineri dimineața, atacuri ucrainene în patru zone din raza Capitalei, potrivit Reuters.

Cea mai puternică lovitură pare a fi fost dată rafinăriei Rosneft din Riazan, localizată la circa 200 km SE de Moscova, unde filmările de pe canalele rusești arată explozii uriașe. Rapoartele locale vorbesc despre cel puțin zece drone care fie au lovit rafinăria, fie au fost doborâte și s-au prăbușit peste aceasta.

Additional Footage of the Fire currently raging at the Rosneft Oil Refinery in the Russian City of Ryazan, following a Ukrainian Drone Attack. pic.twitter.com/Vi0YARgPhG