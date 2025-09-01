Kievul acuză implicarea Rusiei în asasinarea lui Andrii Parubîi: „Știm că această crimă nu a fost accidentală”

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 14:04
Andrii Parubî FOTO: X/The Kyiv Independent

Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului Andrii Parubîi, a declarat luni șeful poliției ucrainene, conform Reuters.

Parubîi a fost împușcat mortal sâmbătă, 30 august, în orașul Liov din vestul Ucrainei, iar președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior luni, 1 septembrie, că un suspect a fost arestat pentru ceea ce a numit „o crimă oribilă” care a afectat „securitatea într-o țară aflată în război”.

„Știm că această crimă nu a fost accidentală. Există implicarea Rusiei. Toată lumea va fi trasă la răspundere în fața legii,” a scris șeful poliției, Ivan Vihivskîi, pe Facebook.

Rusia nu a comentat cu privire la crimă sau la sugestia că ar fi fost implicată în incident.

Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că suspectul a fost reținut în cursul nopții în regiunea Hmelnițki din vestul Ucrainei.

„În acest moment nu pot fi împărtășite multe detalii,” a spus Klimenko.

„Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenție: deplasările victimei au fost studiate, a fost conceput un traseu și s-a gândit în detaliu un plan de evadare!” a adăugat el.

La rândul său, șeful poliției a declarat că suspectul s-a deghizat în curier și a deschis focul asupra lui Parubîi în plină zi, trăgând cu arma de opt ori.

Atacatorul s-a asigurat chiar că victima era moartă, a adăugat Vihivskîi.

„A petrecut mult timp pregătindu-se, urmărind, planificând și, în cele din urmă, apăsând pe trăgaci. Ne-a luat doar 36 de ore să-l găsim și să-l arestăm,” a adăugat el.

Poliția a publicat două fotografii de la locul arestării, care arată doi ofițeri ai forțelor speciale ținând de brațe un bărbat încătușat. Gol până la brâu, el este cu spatele la cameră, iar fața nu i se vede.

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost membru al parlamentului Ucrainei și a fost președinte al legislativului din aprilie 2016 până în august 2019. A fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014, care cereau legături mai strânse cu Uniunea Europeană și în urma cărora a fost înlăturat președintele pro-rus al Ucrainei de atunci, Viktor Ianukovici.

Parubîi a fost, de asemenea, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei din februarie până în august 2014, perioadă în care Rusia a anexat peninsula Crimeea, iar separatiștii susținuți de Moscova au început să lupte împotriva forțelor guvernamentale din estul Ucrainei.

#Ucraina, #andrii parubii, #ucidere andrii parubii, #asasinat, #Rusia , #Razboi Ucraina
