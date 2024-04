Scandal la nivel înalt în Guvernul Ucrainei. Un important ministru, suspectat de corupție, a demisionat

Mîkola Solski, ministrul ucrainean al Agriculturii, a demisionat din funcție după ce a fost acuzat că şi-a însuşit terenuri care aparţin statului înainte să intre în Guvern, potrivit unei scrisori publicate joi, 25 aprilie, de către preşedintele Parlamentului, relatează AFP.

Parlamentul "a primit o scrisoare de demisie a lui Mîkola Solski", anunţă pe Facebook preşedintele Legislativului ucrainean Ruslan Stefanciuk, care a postat scrisoarea.

"Vă cer să-mi acceptaţi demisia din postul de ministru al Politicii Agrare şi Alimentaţiei", se arată în scrisoare.

