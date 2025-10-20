Ucraina își întărește apărarea. Zelenski dezvăluie numărul de sisteme Patriot de care are nevoie pentru a opri atacurile rusești

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:05
309 citiri
Ucraina își întărește apărarea. Zelenski dezvăluie numărul de sisteme Patriot de care are nevoie pentru a opri atacurile rusești
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski FOTO: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina are nevoie urgentă de 25 de sisteme americane de apărare aeriană Patriot, pe care le consideră vitale pentru a face față loviturilor rusești.

„Am demarat discuții cu companii din sectorul apărării pentru a pregăti un contract în acest sens”, a declarat Zelenski, potrivit Ukrinform.

Liderul de la Kiev a precizat că livrarea sistemelor va fi realizată anual, pe parcursul mai multor ani, și că Ucraina va solicita unor țări europene să acorde prioritate capitalei ucrainene pe lista de așteptare pentru aceste echipamente. Sistemele Patriot sunt considerate de autoritățile ucrainene cele mai eficiente pentru interceptarea rachetelor balistice rusești, care se deplasează cu viteze de câteva ori mai mari decât cea a sunetului.

Rachetele Tomahawk, o promisiune neîndeplinită

Vizita lui Zelenski la Washington, desfășurată vineri, nu a avut însă rezultatul scontat în privința rachetelor de croazieră Tomahawk. „În opinia mea, Donald Trump nu dorește o escaladare cu rușii înainte de a-i întâlni la Budapesta”, a explicat președintele ucrainean. Trump și Vladimir Putin urmează să aibă în capitala Ungariei al doilea lor summit menit să găsească o soluție pentru războiul din Ucraina.

Zelenski a precizat că ar fi dispus să participe la această întrevedere dacă ar fi invitat, însă a atras atenția că Budapesta „nu este cel mai bun loc pentru această reuniune”. În același timp, președintele ucrainean a subliniat că Moscova nu a schimbat condițiile propuse pentru pace, acestea prevăzând în principal retragerea completă a forțelor ucrainene din regiunea Donbas, zonă industrială din estul Ucrainei pe care Rusia vrea să o anexeze.

În urma întâlnirii de la Casa Albă, Zelenski a remarcat că mesajul transmis de Trump după mai multe ore de discuții a fost unul „pozitiv, că rămânem unde suntem pe linia frontului”. Președintele american a făcut ulterior apel la un armistițiu pe fronturile actuale, poziție pe care Zelenski a acceptat-o și a reiterat-o în fața jurnaliștilor.

#Ucraina, #Zelenski, #Patriot, #Rusia , #Razboi Ucraina
