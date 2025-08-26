Rusia a stabilit statutul Ucrainei. Serghei Lavrov a transmis public pretențiile lui Vladimir Putin

Autor: Dan Stan
Marti, 26 August 2025, ora 13:07
776 citiri
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe FOTO X/@nxt888

Rusia nu va opri războiul dacă nu-i vor fi îndeplinite dorințele, susțin tot mai mulți analiști. Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a reafirmat modul în care administrația rusă vede statutul teritoriului vecin.

Diplomatul rus a explicat că Ucraina trebuie să rămână un stat neutru din punct de vedere militar, iar state importante ale ONU vor putea garanta pacea.

„Crearea unui grup de garanți: acest grup să includă membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Rusia, SUA, China, Marea Britanie și Franța, plus că au menționat Germania, Turcia și orice altă țară care ar fi interesată să se alăture acestui grup de garanți.

Acești garanți ar urma să garanteze securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, să nu fie aliniată vreunui bloc militar și să nu aibă arme nucleare”, a declarat Lavrov, citat de presa internațională.

România, alături de Ucraina

Între timp, ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, a anunțat, după o întâlnire la Kiev cu omologul său român, Ionuț Moșteanu, că Bucureștiul va transfera în curând un nou pachet de ajutor militar – cel de-al 23-lea trimis până acum de la începutul războiului. Totodată, oficialul ucrainean a transmis că România și Kievul vor colabora în materie de apărare antiaeriană.

Partea americană a subliniat faptul că nu va mai face donații Ucrainei. „Nu-i vom mai da niciun ban Ucrainei. Europa le va da (ucrainenilor) garanții de securitate semnificative pentru că sunt acolo, aproape. Noi (n.r. americanii) ne vom implica doar ca să-i sprijinim”, a explicat președintele SUA.

