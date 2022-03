Steagul URSS-ului, cu secera și ciocanul pe fond roșu, este arborat pe mai multe dintre tancurile rusești trimise în campania de invadare a Ucrainei.

Imaginile au fost surprinse în videoclipuri filmate în Ucraina și postate pe rețelele sociale.

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) a fost compusă din state precum Rusia, Ucraina, Belarus, țări din estul Europei și Asia Centrală, scrie rfi.

Mark Beissinger, profesor de Științe Politice de la celebra universitate Princeton, specializat pe studii sovietice și post-sovietice, declara pentru sursa citată că prezența steagurilor sovietice ar trebui interpretată nu ca o ”exprimare a unei politici rusești de restabilire a URSS, ci ca o restabilire a dominației Rusiei asupra Ucrainei”.

În opinia acestuia, ”pare a fi vorba despre acțiuni individuale ale unor militari ruși, care decid să-și atașează aceste steaguri pe tancurile și vehiculele lor. Este posibil să existe comuniști în rândurile militarilor (Partidul Comunist al Rusiei a obținut 19% din voturi la ultimele alegeri). (...)

La urma urmei, republicile din Donbas sunt numite acum de Rusia "republici populare" - aceeași terminologie pe care sovieticii o foloseau pentru a descrie statele străine din cadrul imperiului lor”, explică profesorul.

Un video din 25 februarie, care arată un steag al fostei URSS pe un vehicul militar rus:

A T-72B3 tank with a roof screen, a "Z" marker, and a Soviet flag driving along the Dnieper.https://t.co/0j1961OoEw pic.twitter.com/rx26hsOX5l