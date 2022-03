Țările europene care ajută Ucraina să reziste agresiunii ruse. Oferă 70 de avioane de luptă

Mai multe state europene oferă avioane de luptă MiG-29 și Su-25 Ucrainei ca să reziste ofensivei ruse. Piloții ucraineni au ajuns în Polonia pentru a prelua avioanele de luptă donate.

Țări din Europa ajută Ucraina să reziste agresiunii ruse oferă Ucrainei 70 de avioane de luptă MiG-29 și Su-25.

Baza va fi Polonia, de unde piloții ucraineni vor putea decola, informează centrul de presă al Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei citat de zn.ua.

Bulgaria a dezmințit informația.

Bulgaria - MiG-29 (16 avioane) și Su-25 (14 avioane)

Polonia - MiG-29 (28 de avioane)

Slovacia - MiG-29 (12 avioane)

Parlamentul ucrainean a scris, luni, pe Twitter, că Europa trimite 70 de avioane de luptă Ucrainei. Iar piloți din această țară au ajuns în polonia ca să preia avioanele donate.

NEW: Ukrainian pilots have arrived in Poland to take delivery of used fighter jets from EU countries, a major new step: https://t.co/8QCHPM763X