Un tren de evacuare medicală folosit de armata ucraineană pentru a transporta răniţii din apropierea liniei frontului către spitalele din această ţară mare a fost vizitat de o echipă CNN.

Această infirmerie pe roţi - una dintre cele câteva care străbat ţara - este acum o parte esenţială a sistemului de sănătate ucrainean, care a fost puternic afectat de cei doi ani şi jumătate de război brutal al Rusiei. Acesta funcţionează în cel mai mare secret, motiv pentru care CNN nu dezvăluie traseul său şi nu identifică personalul cu numele lor complet.

Olga aleargă prin unitatea de terapie intensivă, verificând constant nivelul de oxigen al pacienţilor săi, ajustându-le medicaţia şi notându-le semnele vitale. Lucrează rapid, dar chiar şi atunci când este foartă ocupată, asistenta anestezistă nu ezită să se oprească pentru a aranja o pernă sau o pătură şi pentru a se asigura că soldaţii răniţi pe care îi are în grijă se simt cât mai confortabil posibil în timp ce trenul îi leagănă şi zgomotul este constant.

