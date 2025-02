Divergențe între țările NATO. Ciolacu spune că România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a declarat premierul Marii Britanii la Casa Albă VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, 27 februarie, că România nu va trimite trupe de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei și că acest lucru îl va transmite și președintele interimar Ilie Bolojan la Consiliul European.

Ciolacu a fost întrebat, la postul România TV, dacă România trimite forțe de menținere a păcii pe teritoriul României.

'Nu. Eu nu sunt de acord să trimitem forțe și am și vorbit cu domnul președinte interimar și aceasta este decizia pe care și dânsul o va transmite la Consiliul European. România nu participă cu forțe pe teritoriul Ucrainei. Întâi să fie închisă o pace. România are de stabilizat situația din România, avem cea mai lungă graniță cu Ucraina, avem Marea Neagră, România cel mai ușor întărește flancul estic pe teritoriul României, nu cu deplasări de trupe în zonă de conflict', a spus premierul.

Marcel Ciolacu a precizat că el este unul dintre cei care doresc o pace durabilă și rapidă în Ucraina, pentru că 'mor zeci de mii de oameni pe săptămână în acel război'.

Declarația premierului României pe acest subiect intervine aproape simultan cu declarațiile premierului Marii Britanii, Keir Starmer, aflat în vizită la Washington. Premierul britanic a precizat că țara lui este gata să trimită trupe în Ucraina. Keir Starmer a făcut acest anunț la conferința de presă susținută alături de președintele SUA, Donald Trump. "Statele europene trebuie să contribuie cu mai multă apărare", a subliniat premierul britanic.

Pe de altă parte, Trump n-a făcut nicio referire la posibilitatea de a trimite militari americani în Ucraina dar și-a exprimat încrederea că Ucraina va continua să lupte, folosind armamentul deja livrat de SUA.

