Ucraina acuză Rusia de otrăvirea soției lui Kiril Budanov, șeful spionajului militar ucrainean: „Marianna era ținta”

Ucraina suspectează Rusia de otrăvirea soţiei şefului spionajului militar ucrainean Kirilo Budanov, declară un purtător de cuvânt al GUR, Andrii Iusov, AFP.

„Aceasta este ipoteza principală”, declară Iusov.

Marianna Budanova, the wife of Ukraine's military spy chief, has been poisoned with heavy metals and is undergoing treatment in a hospital, a spokesperson for the intelligence agency said https://t.co/7E6rs89WE1 pic.twitter.com/TGxg6pxC12