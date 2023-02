Ucraina anunță că și-a atins scopul în privința Canalului Bîstroe. ”O mare oportunitate pentru capacitatea fluvială a Dunării”

Adâncimea Canalului Bîstroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m, după cum anunță Ministerul Infrastructurii de la Kiev, deşi inițial era vorba doar despre lucrări de dragare.

Autoritățile de la Kiev afirmă că a fost deschis canalului Bîstroe pentru navigaţie, și astfel a crescut potenţialul de transbordare al porturilor şi că vor continua lucrările de dragaj în partea ucraineană a Dunării.

”Prima dată de la independenţa Ucrainei pescajul navelor care trec prin Canalul Bîstroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m. Este o mare oportunitate pentru capacitatea fluvială a Dunării şi cifra de afaceri de export a portului. Continuăm să dezvoltăm clusterul portuar al Dunării împreună cu partenerii noştri europeni”, a scris vineri pe Twitter Ministerul ucrainean al Infrastructurii.

First time in independence 🇺🇦 draft of ⛴ passing through the Bystroe Canal increased from 3,9 to 6,5 m. It’s great opportunity to Danube river capacity and & ports export turnover. We keep on developing Danube port cluster with our European partners. pic.twitter.com/1wZyMjIvQL