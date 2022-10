Kievul cere interzicerea RT în toată lumea după declarațiile directorului postului: Copiii ucraineni ”ar fi trebuit să fie înecați în râu”

Ucraina a cerut ca postul din Rusia RT să fie interzis în toată lumea, pentru incitare la genocid, după ce un moderator a afirmat că ar fi trebuit să fie înecaţi copiii ucraineni care îi vedeau pe ruşi ca ocupanţi în perioada Uniunii Sovietice, informează Reuters.

Într-o emisiune recentă, moderatorul Anton Krasovski a spus că acei copii care au criticat Rusia ar fi trebuit să fie “aruncaţi direct într-un râu cu curenţi puternici”.

Krasovski, comentator pro-război la televiziunea rusă, care a fost sancţionat de Uniunea Europeană, a reacţionat astfel după ce scriitorul de romane SF Serghei Lukianenko i-a povestit cum a fost când a vizitat Ucraina prima dată, în anii 1980, şi copiii i-au spus că ar trăi mai bine dacă Moscova nu ar ocupa ţara lor.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

“Ei ar fi trebuit să fie înecaţi în râu. Înecaţi-i”, a spus Krasovski, vorbind şi despre o alternativă, şi anume ca acei copii să fie băgaţi în colibe şi arşi.

În plus, Krasovski s-a amuzat pe seama informaţiilor că soldaţi ruşi au violat bătrâne ucrainene.

“Guvernele care încă nu au interzis RT trebuie să vadă acest fragment”, a notat ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, distribuind un fragment din emisiunea lui Krasovski.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg