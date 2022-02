15 răspunsuri experte la cele mai importante întrebări legate de evenimentele de la granița de nord-est a României VIDEO

Pe măsură ce criza din Europa de Est s-a accentuat, Atlantic Council a apelat la rețeaua sa de experți pentru a răspunde întrebărilor arzătoare despre implicațiile pentru Rusia, Ucraina și întreaga lume.

1. De ce se mișcă Rusia atât de agresiv împotriva Ucrainei în acest moment?

Această criză a fost în întregime fabricată de președintele rus Vladimir Putin. În prezent, nu există nicio amenințare la adresa securității ruse din partea NATO sau a Ucrainei care să justifice cei peste o sută de mii de soldați pe care i-a dislocat la granițele Ucrainei și gata de atac. Ucraina se află în centrul acestei crize doar pentru că însăși existența sa ca stat independent și democratic amenință capacitatea Moscovei de a-și domina vecinii și de a inversa schimbările din Europa de la sfârșitul Războiului Rece – cele care au adus pace, libertate, prosperitate fără precedent, și cooperare cu toate țările (inclusiv Rusia). Pentru Putin, progresul Ucrainei – în ciuda eforturilor Rusiei de a o dezmembra și destabiliza – reprezintă un exemplu periculos care ar putea inspira poporul rus să caute aceeași libertate de care se bucură ucrainenii.

— Alexander Vershbow membru Atlantic Council, fost secretar general adjunct al NATO și fost ambasador al SUA în Rusia.

2. De ce s-au implicat atât de activ Statele Unite în această criză?

Cel puțin din februarie 2007, când și-a ținut discursul infam la Conferința de Securitate de la München, Putin a urmat o politică externă revizionistă menită să răstoarne ordinea globală de securitate care a apărut la sfârșitul Războiului Rece. Putin vrea să restabilească hegemonia Moscovei în zona care era controlată de Uniunea Sovietică — inclusiv membrii NATO din Europa de Est — și să slăbească atât NATO, cât și Uniunea Europeană. În urmărirea acestui obiectiv, Moscova a lansat un război împotriva Georgiei în 2008, a pus mâna pe Crimeea și a declanșat un război nu tocmai ascuns în estul Ucrainei în 2014, iar acum amenință că va lansa o ofensivă majoră împotriva Ucrainei. Dacă Putin va reuși în Ucraina, își va îndrepta atenția asupra acelor membri NATO din Europa de Est. Acesta este locul inteligent pentru ca Statele Unite și aliații săi să prevină o victorie a lui Putin, cu arme și ajutor economic pentru Ucraina și sancțiuni împotriva Rusiei. Acest lucru nu necesită trupe americane. Eșecul de a-l opri pe Putin în Ucraina poate oferi Chinei un alt motiv pentru a contesta Statele Unite în privința Taiwanului. Beijingul ar considera o victorie a lui Putin ca un semn al slăbiciunii occidentale și americane și ar deveni mai încrezător în a se muta în Taiwan.

— John E. Herbst, directorul principal al Centrului Eurasia și fost ambasador al SUA în Ucraina.

3. Cât se poate extinde acest conflict?

Dacă Rusia efectuează o invazie majoră, atunci există riscuri ca aceasta să se extindă în afara Ucrainei. Ar exista fluxuri de refugiați care, cel puțin, ar putea fi destabilizatoare către țările vecine. Având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei din trecut, este chiar posibil ca aceștia să încerce să se infiltreze în acele fluxuri de refugiați cu forțe de operațiuni speciale pentru a provoca probleme în țările vecine NATO. Există și posibilitatea unui accident militar. În 2015, Rusia a lansat rachete de croazieră în Siria care au ajuns să aterizeze în Iran . Să spunem că rușii lansează o rachetă în Ucraina, dar distrug ceva într-o țară NATO: ar provoca unele dileme reale pentru liderii NATO cu privire la modul de răspuns.

Dacă Putin aduce atingere unei mici felii din Estonia sau Polonia aceasta ar fi o marea linie care nu a fost depășită încă și, dacă este depășită, ridică o mulțime de întrebări cu privire la credibilitatea Alianțe. Și asta ar putea deveni atractiv pentru Putin.

— Matthew Kroenig, director adjunct al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate și fost oficial al Departamentului de Apărare al SUA și al comunității de informații.

4. Trupele americane vor fi implicate în lupte?

Este destul de puțin probabil ca Biden să trimită forțe atâta timp cât conflictul rămâne limitat în Ucraina. De fapt, el a promis în mod explicit că nu va trimite trupe americane în Ucraina. Dar dacă lupta s-ar extinde în afara granițelor ucrainene dintr-un motiv oarecare, există posibilitatea ca americanii să se implice. Sunt trupe americane pe teren în Lituania și Polonia. Deci, dacă ar exista „omuleți verzi” ruși în țările NATO, poate ascunși printre fluxurile de refugiați, sau dacă există un atac accidental al Rusiei – sau unul despre care se pretinde că a fost un accident – asupra unui aliat NATO, ar exista posibilitatea implicării SUA.

— Matthew Kroenig, director adjunct al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate și fost oficial al Departamentului de Apărare al SUA și al comunității de informații.

5. Care este rolul NATO?

Ca instituție preeminentă dedicată securității europene – una care a fost înființată pentru a proteja Europa tocmai de tipul de agresiune prezentat în prezent – NATO este un jucător cheie în această criză. Printre alte roluri, este un forum pentru consultări între aliații și partenerii săi, o autoritate instituțională și morală care condamnă acțiunile Kremlinului și un canal pentru dialogul cu Rusia. Operațional, Stoltenberg a declarat în repetate rânduri că NATO nu are obligația de a apăra Ucraina și nu va trimite forțe în acest sens. În schimb, Alianța se va concentra pe descurajarea agresiunii ruse împotriva teritoriului NATO prin creșterea gradului de pregătire a forțelor sale, suplimentarea poziției sale de forță în statele din prima linie și armonizarea comenzii și controlului acelor forțe. Cu toate acestea, cooperarea de rutină pe care NATO o promovează între aliații și partenerii săi va permite membrilor să acționeze în numele Ucrainei bilateral sau prin coaliții.

— Christopher Skaluba, directorul Inițiativei de securitate transatlantică a Centrului Scowcroft și fost director principal pentru politica europeană și NATO la Departamentul de Apărare al SUA .

6. Ar putea acest conflict să ducă la extinderea NATO?

Extinderea NATO ca rezultat direct al acestei crize este puțin probabilă. În ciuda angajamentului din 2008 conform căruia Ucraina și Georgia vor adera în cele din urmă la NATO, ocuparea teritoriilor de către Rusia în ambele țări a exclus de facto această posibilitate – un fapt pe care criza actuală l-a întărit. Și în timp ce NATO a refuzat cu hotărâre cererile Moscovei de a-și inversa politica ușilor deschise, toate părțile înțeleg că aderarea Ucrainei la NATO este în prezent imposibilă. Cazurile posibile (dacă puțin probabile) de extindere a NATO implică Finlanda și Suedia, care sunt cei mai apropiați parteneri ai NATO, dar nu sunt încă membre. Fiecare are o istorie dificilă cu Moscova și împărtășește îngrijorări serioase cu privire la traiectoria acțiunilor Rusiei în străinătate. Criza actuală a accelerat dezbaterile în ambele țări cu privire la valoarea aderării la NATO, în măsura în care un atac la scară largă asupra Ucrainei ar putea împinge sentimentul public spre aderare. Acest lucru poate fi valabil mai ales în Finlanda, care împarte o graniță lungă cu Rusia și unde experiența Războiului din 1939-1940 este încă prezentă în mintea publicului. Într-un eveniment recent al Atlantic Council, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a afirmat că, dacă Suedia și Finlanda ar solicita aderarea, „este posibil să fie luată o decizie rapid și ca aceste țări să se alăture rapid”.

— Christopher Skaluba, directorul Inițiativei de securitate transatlantică a Centrului Scowcroft și fost director principal pentru politica europeană și NATO la Departamentul de Apărare al SUA .

7. Cum ar arăta o victorie a Rusiei asupra Ucrainei?

Rusia ar putea urmări detronarea sau înlocuirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, extinderea câștigurilor teritoriale în estul Ucrainei prin recunoașterea „republicilor separatiste”, stabilirea unui pod terestru de la Peninsula Crimeea la Odesa și teritoriul separatist al Moldovei din Transnistria – sau probabil toate trei. Putin va încerca să semene discordie și instabilitate la Kiev, probabil cu un puternic atac cibernetic care vizează infrastructura critică, inclusiv energie, căldură și comunicații. El va continua să folosească campanii de dezinformare și este probabil să folosească forțele speciale pentru a executa operațiuni de destabilizare în capital Kiev. Rusia va încerca să stabilească superioritatea aeriană în primele două-trei zile prin distrugerea aeronavelor ucrainene și să consolideze rapid superioritatea navală în Marea Neagră și să blocheze Odesa. Pe pământ, Forțele ruse vor executa probabil trei ofensive simultane: un atac din nord pentru a amenința Kievul, o înaintare vestică din Donbas spre râul Nipru și un atac spre sud din Crimeea, care probabil va continua spre vest spre Odesa. Dar chiar și în acest scenariu, ceea ce este puțin probabil este o anexare totală a Ucrainei: chiar și Uniunea Sovietică a încercat să mențină o oarecare iluzie a autonomiei ucrainene. O victorie a lui Putin ar include un nou guvern marionetă pro-rus care recunoaște republicile separatiste din Donbas, precum și anexarea Crimeei de către Rusia.

—Echipa de apărare înainte a Centrului Scowcroft .

8. Există vreo șansă ca Ucraina să poată lupta împotriva Rusiei?

Numeroasele discuții cu personalul militar și comandanții arată că moralul general al forțelor armate ucrainene este foarte ridicat și că acestea sunt gata să se angajeze în lupta împotriva armatei ruse. Ucraina a mai reușit reușit să oprească forțele ruse și fiecare batalion are experiență directă pe câmpul de luptă. Toți comandanții de vârf ai Forțelor Armate ale Ucrainei sunt ofițeri care au experiență pe câmpul de luptă. Desigur, realizează că va fi o provocare foarte grea, în special din cauza avantajului copleșitor al rușilor în aer. Dar, din moment ce sunt gata să schimbe tactica, inclusiv să opereze în formațiuni mici, acest avantaj nu va fi decisiv. Rușii trebuie să dobândească teritoriu cu forțe terestre care se deplasează cu tancuri și vehicule blindate. Numărul de arme antitanc pe care le deține Ucraina depășește numărul de tancuri și vehicule blindate pe care Rusia le-a adunat în jurul granițelor sale. Forțele armate au și sprijin popular, sunt întărite de apărarea teritorială, au rezerve, sunt mai motivate și cunosc zona. Pe baza unei evaluări a capacităților, cred că Rusia nu poate finaliza ocuparea pe scară largă a Ucrainei cu forțele pe care au reușit să le adune. Ei pot cuceri anumite zone (inclusiv orașe), dar în acest caz întrebarea ar fi despre păstrarea controlului unor astfel de zone, deoarece vor fi atacați în mod constant de grupurile ucrainene noapte și zi.

— Andri Zagorodnyuk . analist al Centrului Eurasia și fost ministru ucrainean al apărării.

9. Cum influențează această criză Rusia?

Regimul autocratic și cleptocrat al lui Putin se simte amenințat de existența unor democrații stabile și transparente la granițele sale. În acest caz, totuși, decizia lui Putin de a produce și de a instiga o criză cu Ucraina nu este determinată în primul rând de considerente politice interne, ci de de a-și realiza obiectivul geopolitic de lungă durată de a restabili controlul Moscovei asupra zonelor cheie ale fostului spațiu sovietic, în special Ucraina și Belarus. Ultima dată când Putin a invadat Ucraina, a avut ca rezultat o creștere bruscă a popularității sale; dar dacă lansează o invazie pe scară largă a Ucrainei, cel mai probabil nu va fi un „mic război victorios”. În schimb, există o mare probabilitate ca aceasta să aibă ca rezultat o insurgență ucraineană, un nivel ridicat de victime în rândul armatei ruse și pierderi economice severe din cauza sancțiunilor occidentale.

— Brian Whitmore este un membru senior nerezident la Centrul Eurasia.

10. Cum a reacționat publicul ucrainean la această criză până acum?

Ucrainenii au fost divizați în răspunsul lor la criză și la posibilitatea unei invazii la scară largă. În timp ce mulți oameni s-au angajat în acte impresionante de apărare și pregătire colectivă, mulți alții par să ignore complet situația.

— Vladislav Davidzon, bursier nerezident la Centrul Eurasia.

11. Cum arată viitorul pentru Ucraina și regiune după o invazie?

Dacă Putin lovește din nou Ucraina, mă aștept să se întâmple cinci lucruri:

Vom vedea o criză masivă a refugiaților în Europa. Experții de la organizația nonprofit The Right to Protection, cu sediul la Kiev, spun că două până la trei milioane de ucraineni se vor refugia în Polonia dacă Putin va lua o mare parte din Ucraina. Vestea bună este că Putin nu va putea deține o treime din Ucraina. Ucrainenii vor rezista. Potrivit unui sondaj recent al Centrului Razumkov, 45% dintre ucraineni au spus că ar apăra Ucraina cu arma în mână dacă Moscova atacă.

Ucraina va supraviețui, dar într-o formă teritorială mai mica, iar aspirațiile sale occidentale cresc. NATO va admite Ucraina în rândurile sale. Occidentul știe că ar fi trebuit să admită Ucraina și Georgia în 2008, mai degrabă decât să lase ușa deschisă pentru ca Putin să conducă tancurile. Chiar dacă Rusia a ocupa Crimeea și părți din Donbas, Ucraina poate fi admisă în organizație. Nu există nicio interdicție legală. Finlanda și Suedia se vor alătura în cele din urmă la NATO. Criza dă viață și scop nou NATO și vedem mai multe forțe NATO staționate permanent în Europa de Est.

— Melinda Haring. director adjunct al Centrului Eurasia.

12. Dacă Rusia ocupă părți din Ucraina, ce s-ar întâmpla cu cetățenii străini din acele locuri?

Cetăţenii cu paşapoarte non-ucrainene vor trebui să aleagă între a rămâne sau a pleca. Majoritatea guvernelor occidentale vor începe să impună sancțiuni, iar un guvern controlat de Rusia ar putea folosi resortisanții terți ca pârghie pentru a face presiuni, fie direct, fie subtil, pentru a ridica aceste sancțiuni; arestările arbitrare ar putea deveni o preocupare reală. Sancțiunile occidentale vor îngreuna, de asemenea, acești resortisanți terți să plătească pentru bunuri și servicii în Ucraina (cu posibile excepții pentru ocupații precum jurnaliștii și lucrătorii umanitari). Plecarea din Ucraina va începe să pară o alegere mai bună pentru majoritatea, pe măsură ce activitatea economică dintre Rusia și Occident începe să scadă.

— Thomas S. Warrick, consilier principal la Scowcroft Middle East Security Initiative și fost secretar adjunct pentru politica antiterorism la Departamentul de Securitate Internă al SUA.

13. Ce fel de sancțiuni ar impune Occidentul Rusiei ca răspuns la o invazie?

Acestea vor fi mai dure decât cele impuse după prima invazie rusă a Ucrainei în 2014: restricții stricte asupra băncilor de stat, controale la export și sancțiuni personale împotriva cercului corupt care conduce Rusia. Acum este mai dificil de ajuns la un consens asupra sancțiunilor severe deoarece unii ar spune că nu este vorba etnic de o invazie ci doar de recunoașterea independenței teritoriilor controlate de Kremlin din estul Ucrainei.

— Daniel Fried, fost ambasador al SUA în Polonia.

14. De ce rundele anterioare de sancțiuni împotriva Rusiei nu l-au descurajat pe Putin?

Sancțiunile din 2014 au fost concepute pentru a impune constrângeri pe termen mai lung asupra companiilor vizate, pentru a crea pârghii pentru a opri avansul Rusiei și pentru a oferi spațiu pentru o rampă diplomatică de ieșire din criză. La acea vreme, acele sancțiuni au ajutat la atingerea acestor obiective. Dar, în anii care au urmat, Rusia nu a dat de bănuit că nu-și va îndeplini niciunul dintre angajamentele asumate în baza acordurilor de la Minsk, în timp ce diplomația se blocase cu mult înainte de cea mai recentă acumulare de trupe ruse.

— Brian O'Toole, membru al Centrului de geoeconomie al Atlantic Concil și fost oficial al Departamentului Trezorerie al SUA.

15. Cum ar afecta un conflict ruso-ucrainean comerțul mondial?

Incertitudinea cu privire la acțiunile Rusiei a afectat deja economia ucraineană. Săptămâna aceasta, țările din Grupul celor Șapte (G7) au promis sprijin financiar, inclusiv o garanție de împrumut de un miliard de dolari din partea Statelor Unite pentru a sprijini piețele interne și grivna, moneda ucraineană. Arhitecții sancțiunilor vor calibra implementarea acestor măsuri pentru a minimiza impactul asupra părților interesate din SUA și Europa, dar dacă administrația Biden răspunde cu forță la comportamentul Rusiei, va cere actorilor globali, precum și firmelor să împartă povara. Principalele exporturi ale Rusiei, hidrocarburi și minerale, sunt mărfuri comercializate la nivel internațional. Restricțiile de aprovizionare vor duce la creșterea prețurilor la combustibil, fie că acest lucru se datorează sancțiunilor în sine sau, mai probabil, represaliilor Rusiei. Acest lucru se va simți la pompă și, la scurt timp după aceea, la prețurile bunurilor de zi cu zi, pe măsură ce expeditorii transferă costurile operaționale asupra consumatorilor.

— Julia Friedlander, director al Economic Statecraft Initiative în GeoEconomics Center și fost oficial al Departamentului Trezoreriei SUA.

