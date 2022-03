Ucrainenii au eliberat regiunea Mykolaiv de ocupanții ruși. Guvernator: ”Fără orci la vedere! Asta numesc eu o adevărată duminică!” VIDEO

Regiunea Mykolaiv din sudul Ucrainei a fost eliberată în totalitate de forțele ruse de ocupație, susțin autoritățile locale.

Aramata invadatoare a încercat să cucerească orașul cu același nume pentru a putea avansa, ulterior, spre Odesa.

Planurile rușilor s-au lovit de rezistența foarte puternică a ucrainenilor care nu doar că au apărat cu succes orașul și regiunea de la Marea Neagră, dar au respins ocupanții ruși până dincolo de granițele regiunii.

La un moment dat, rușii au încercat să evite orașul Mykolaiv pentru a putea trece pe uscat spre Odesa, dar și această tentativă a fost respinsă de ucraineni.

#Mykolaiv governor: no orcs (Russians) in sight! That’s what I call a real Sunday!#StandWithUkraine #RussiaGoHome #россияоставайсядома #нетвойне pic.twitter.com/HNfu5zTil9