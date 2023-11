Echipa naţională a Italiei a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu naţionala Ucrainei, calificându-se la Euro 2024.

La Leverkusen, pe BayArena, Italia avea două şanse din trei să se califice direct la Euro 2024: egalul sau victoria. A fost prima variantă, deşi echipa lui Luciano Spalletti a dominat partida şi a avut ocazii de gol.

Replica ucraineană a venit în repriza secundă, Mudryk ratând o şansă mare în minutul 65, la o gafă a apărării italiene, reparată în cele din urmă de Donnarumma.

Italia nu a reuşit să înscrie până la final, ambii portari având intervenţii salvatoare, iar Squadra Azzura s-a calificat la turneul final de pe locul secund al grupei C.

Ucraina se poate plânge însă, pe bună dreptate, de un penalty neacordat în prelungiri, la un fault comis asupra lui Mudryk.

Anglia a câştigat grupa, cu 20 de puncte, urmată de Italia, cu 14 puncte şi Ucraina – tot 14 puncte. Pe locul 4 a venit Macedonia de Nord, cu 8 puncte, iar Malta nu a acumulat nici un punct.

Deși a pierdut calificarea directă, Ucraina mai poate ajunge la Euro 2024 prin intermediul play-off-urilor din Liga Națiunilor.

Mudryk and Ukraine robbed of a penalty that would have taken them to EURO 2024.

