Cutremur politic în Ucraina. Ministrul Apărării, înlocuit de Zelenski: „Ministerul are nevoie de noi abordări”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, duminică seară, că a decis să îl înlocuiască pe ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, şi că va cere parlamentului în această săptămână să îl numească pe Rustem Umerov, şeful principalului fond de privatizare din Ucraina.

Anunţul, făcut în discursul său video zilnic către naţiune, pregăteşte terenul pentru cea mai mare reorganizare a instituţiei de apărare a Ucrainei în timpul războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

“Săptămâna aceasta, Parlamentului i se va propune să ia o decizie privind o schimbare. Vreau să o prezint acum. Am decis să îl înlocuiesc pe ministrul Apărării din Ucraina. Oleksii Reznikov a trecut prin mai mult de 550 de zile de război. Cred că ministerul are nevoie de noi abordări şi de alte formate de interacţiune atât cu armata, cât şi cu societatea în general. Acum, Rustem Umerov ar trebui să conducă ministerul. Verkhovna Rada a Ucrainei cunoaşte bine această persoană, iar domnul Umerov nu are nevoie de prezentări suplimentare. Mă aştept ca Parlamentul să susţină acest candidat”, a spus Zelenski.

Reznikov, care a fost numit ministru al apărării în noiembrie 2021, a ajutat la asigurarea unui ajutor militar occidental de miliarde de dolari pentru a contribui la efortul de război, dar a fost urmărit de acuzaţiile de corupţie din jurul ministerului său, pe care le-a descris ca fiind calomnii.

Schimbarea ministrului Apărării trebuie să fie aprobată de parlament, dar este probabil să fie susţinută de o majoritate a parlamentarilor din Verkhovna Rada. Zelenski a declarat că se aşteaptă ca parlamentul să aprobe numirea lui Umerov.

Umerov, un fost parlamentar în vârstă de 41 de ani care este tătar din Crimeea, a condus Fondul Proprietăţii de Stat al Ucrainei din septembrie 2022 şi a jucat un rol în negocierile sensibile din timpul războiului, de exemplu, în ceea ce priveşte acordul privind cerealele la Marea Neagră.

În discursul său de duminică, Zelenski a mai spus că Ucraina trebuie să obţină “câteva rezultate foarte specifice în următoarele luni”, în special fiind vorba de lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. “Ucraina are şapte recomandări specifice din partea Comisiei Europene. Am pus deja în aplicare unele dintre ele. Cealaltă parte necesită o activitate eficientă din partea Verkhovna Rada a Ucrainei.

O muncă în timp util, pe care am convenit-o cu Comisia Europeană. Legea privind restabilirea declaraţiei electronice, amendamentele la legea privind minorităţile naţionale şi, aş dori să atrag atenţia în mod special asupra acesteia, legea privind PEP - persoane expuse politic. Fiecare dintre aceste legi este de o importanţă fundamentală.

Iar votul asupra lor va fi de o importanţă fundamentală. Oamenii vor vedea cine ce merită. Şi îi îndemn pe parlamentarii ucraineni să nu amâne aceste decizii, să nu dezamăgească Ucraina şi să sprijine integrarea noastră europeană”.

Volodimir Zelenski a mai spus că Ucraina a devenit mai puternică în ultima perioadă. “Avem noi acorduri cu partenerii noştri privind pachetele de apărare. Şi, apropo, astăzi, într-o conversaţie cu preşedintele francez Macron, am discutat despre ce noi livrări îi pot ajuta pe războinicii noştri.

Am discutat despre protecţia regiunii noastre Odesa - ce poate face Franţa pentru a proteja Odesa şi regiunea. Şi există un acord foarte important privind instruirea piloţilor noştri în Franţa - coaliţia noastră de luptători moderni devine mai puternică. Există lucruri semnificative pe care le facem în Ucraina pentru a ne proteja în fiecare săptămână din ce în ce mai mult şi mai intens.

Acest lucru include armele noastre - de la artilerie şi obuze la drone şi rachete... Acest lucru este valabil şi pentru unitatea noastră. În special, unitatea în respingerea a tot şi a tuturor celor care slăbesc Ucraina. În al doilea rând, dovedim în mod constant că putem face împreună lucruri care par fantastice pentru restul lumii, dar care funcţionează în realitate atunci când ucrainenii şi le asumă. Patru nave au trecut deja prin noul nostru coridor maritim alternativ din porturile noastre maritime din sud.

Şi lucrăm cu partenerii noştri din întreaga lume pentru a restabili funcţionarea normală a coridorului de cereale, care a asigurat şi ar trebui să asigure securitatea alimentară la scară globală. Le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în acest sens”, a adăugat el.

