Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor. Contextul în care s-a produs

Konstantin Galici, cunoscut în mediul digital sub pseudonimul Kostya Kudo, a fost găsit mort sâmbătă, 11 octombrie, în interiorul unei mașini de lux – un Lamborghini Urus, parcat într-o zonă rezidențială din Kiev. Avea 32 de ani. Poliția locală a confirmat decesul și a precizat că victima prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. La fața locului a fost găsită o armă de foc înregistrată pe numele său.

Autoritățile ucrainene au anunțat că iau în calcul sinuciderea, dar nu exclud în acest stadiu o eventuală implicare a unor terți.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția din Kiev, cu o zi înainte de moarte, bărbatul le-ar fi spus apropiaților că trece printr-o perioadă de depresie, cauzată de dificultăți financiare, și le-ar fi trimis un mesaj de rămas-bun.

Vestea a fost confirmată și pe canalul oficial de Telegram al antreprenorului, unde a fost postat următorul mesaj: „Konstantin Kudo a murit tragic. Cauzele sunt în curs de investigare. Vom reveni cu informații atunci când acestea vor fi disponibile.”

Cine era Konstantin Galici

Figura cunoscută în comunitatea crypto din spațiul post-sovietic, Galici era cofondator al Cryptology Key, o platformă dedicată formării în domeniul investițiilor digitale. Avea zeci de mii de urmăritori pe rețelele sociale și era perceput ca o voce influentă în rândul tinerilor interesați de active digitale și de oportunitățile speculative din piața cripto-activelor.

Ads

Surse apropiate de anturajul său susțin că, în ultimele luni, Galici ar fi fost afectat de instabilitatea piețelor și de pierderi financiare semnificative, pe fondul unei prăbușiri bruște a valorii activelor digitale.

Prăbușirea pieței cripto – contextul economic al unui deces suspect

Moartea antreprenorului survine într-un moment extrem de tensionat pentru sectorul criptomonedelor. În ultimele zile, piețele au fost marcate de o volatilitate fără precedent, pe fondul anunțului făcut de președintele american Donald Trump privind introducerea unei taxe vamale de 100% pentru importurile din China, alături de măsuri restrictive privind exportul de software strategic.

Declarația a produs panică în rândul investitorilor globali și a generat un val de lichidări forțate în rândul fondurilor de investiții cripto. Estimările neoficiale vorbesc despre pierderi de aproximativ 400 de miliarde de dolari în decurs de numai 24 de ore.

Ads

Vicepreședintele american J.D. Vance a justificat decizia administrației, invocând „dependența periculoasă” a SUA de lanțurile de aprovizionare controlate de China. Într-un interviu acordat Fox News, Vance a avertizat că „Statele Unite au mai multe pârghii decât Republica Populară Chineză” și că administrația Trump va acționa „hotărât” pentru a apăra interesele economice americane.

Răspunsul Beijingului nu s-a lăsat așteptat. Ministerul Comerțului din China a emis un comunicat în care precizează că țara „nu își dorește un război comercial, dar nici nu se teme de unul.”

O moarte, un simbol?

Fără concluzii oficiale privind cauzele exacte ale decesului, cazul lui Konstantin Galici capătă deja o semnificație simbolică pentru mulți dintre cei implicați în industria cripto. Departe de imaginea de piață sigură și „democratică” promovată în anii de boom, realitatea actuală a sectorului digital este marcată de o volatilitate extremă, o lipsă de reglementare și o presiune psihologică imensă asupra investitorilor individuali.

Galici nu este primul nume mare din domeniu care moare în condiții suspecte sau în context de criză financiară. În ultimii ani, mai mulți antreprenori din sectorul cripto au decedat brusc, în timp ce activitatea lor profesională era în centrul unor anchete sau într-o perioadă de declin accentuat.

Pentru moment, ancheta autorităților din Kiev este în desfășurare, iar familia și apropiații cer discreție și prudență în interpretarea evenimentelor.

Ads