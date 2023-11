Două nave rusești lovite de drone navale ucrainene s-au scufundat pe fundul Mării Negre

Ucraina spune că dronele sale maritime au lovit și scufundat două nave rusești de debarcare ale Flotei Mării Negre.

Incidentul, surprins într-o înregistrare video publicată de agenția de informații militare a Ucrainei, este doar cel mai recent exemplu al utilizării abil de către Ucraina a vehiculelor de suprafață fără pilot (USV) pentru a viza marina rusă în Marea Neagră. Acesta sugerează că dronele continuă să fie utile pentru a distruge navale și sugerează incapacitatea Rusiei de a se adapta la ceea ce este în mod clar o problemă persistentă și cu consecințe.

Ucraina a publicat vineri, 9 noiembrie, imagini care arată ceea ce spune că ar fi fost două atacuri cu drone navale împotriva navelor rusești de debarcare ale Flotei Ruse de la Marea Neagra. Una asupra unei nave din clasa Serna și cealaltă o navă mai veche din clasa Ondatra, într-un port din peninsula Crimeea ocupată.

Imaginile, filmate de drone în timpul operațiunii pe timp de noapte, arată un USV navigând în apele Mării Negre înainte de a face dreapta brusc spre ceea ce pare a fi o navă rusească. Apoi, videoclipul prezintă un unghi diferit, probabil cealaltă barcă cu dronă, arătând o explozie în apă. Celălalt USV merge apoi către o altă navă, lovind-o. Sfârșitul videoclipului arată ceea ce pare a fi o navă în flăcări în apă.

Ukraine’s military intelligence posts footage of naval drones hitting two Russian Black Sea Fleet Serna-class landing craft in Crimea, which it says were used to provide layered air defenses to bigger warships. There are only two Serna ships in the BSF, according to open sources. pic.twitter.com/7YwlYDGnaN