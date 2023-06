Ucraina vrea să-și producă singură pe viitor echipamentele militare. Zelenski: ”Soldații noștri vor avea întotdeauna arme”

Ucraina, care se află sub invazia Rusiei de 16 luni, vrea să-şi producă singură toate armele şi echipamentele militare în viitor, a declarat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează dpa.

"Soldaţii noştri vor avea întotdeauna arme", a declarat Zelenski în Parlament, cu ocazia Zilei Constituţiei Ucrainei.

Ucraina a primit până acum rachete, tancuri şi sisteme de apărare aeriană de la ţări occidentale. Ucraina va dispune de suficient armament pentru a satisface nevoile armatei, flotei, forţelor sale aeriene şi cibernetice, a mai spus el.

Kievul a început să-şi producă propriile drone navale, a continuat Zelenski, adăugând că "le folosim deja cu succes". Producţia de drone a Ucrainei devine cea mai puternică din Europa, a mai spus el.

Ukraine intends to produce Western weapons on its territory

"Air defense, tanks, guns, armored vehicles supplied by partners - we seek to produce and localize in Ukraine. Our soldiers will always have weapons!" - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said during a speech in… pic.twitter.com/BDaCK9SyOM